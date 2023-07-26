Очень приятно, бог. Том 10.

Нанами узнает, что в деревне тэнгу, на родине Курамы, творится неразбериха: нынешний король болен, и власть захватил тэнгу по имени Дзиро. Чтобы восстановить порядок в поселении, нужно найти способ передать священное лекарство королю тэнгу. Нанами, Томоэ и Курама пытаются проникнуть в здание, окруженное защитным барьером. А поскольку женщинам на горе Курама появляться запрещено, они придумывают довольно необычный план...