Очень приятно, бог. Том 7.

Нанами, возмущенная тем, что в их состязании с Каяко победитель был известен с самого начала, твердо решила явиться на cовет богов и высказать свое недовольство. В Идзумо, где ей предстоит встретиться с другими богами, Нанами ждут новые трудные испытания, новые союзники и новые враги. Но перед тем, как отправиться на совет, нужно перевести дух — а значит, можно попробовать снова пригласить Томоэ на свидание. Но хорошая ли это идея?..