Очень приятно, бог. Том 7.

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Очень приятно, бог. Том 7. манга
8%
Очень приятно, бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Нанами, возмущенная тем, что в их состязании с Каяко победитель был известен с самого начала, твердо решила явиться на cовет богов и высказать свое недовольство. В Идзумо, где ей предстоит встретиться с другими богами, Нанами ждут новые трудные испытания, новые союзники и новые враги. Но перед тем, как отправиться на совет, нужно перевести дух — а значит, можно попробовать снова пригласить Томоэ на свидание. Но хорошая ли это идея?..

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