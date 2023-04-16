Очень приятно, бог. Том 18.

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Нанами наконец возвращается в свое время, и выясняется, что ее чувства к Томоэ давно уже взаимны. И все бы хорошо, но школу и обязанности богини никто не отменял. Томоэ ради Нанами хочет лучше освоиться в мире людей и берется за учебу, и сама она тоже, решив не отставать, начинает с пылом готовиться к экзаменам. Выходит, даже рядом с любимым будни часто — тяжелый труд, а не один только праздник!.. А в школе тем временем планируется экскурсия на Окинаву, о которой Нанами давно мечтала…
2023-04-16 10:49:31
Очень интересная манга! Читала с улыбкой на лице! Но хотелось бы продолжения..(( Будет ли оно? И когда именно?
2022-05-08 15:50:43
Шикарная манга, давно собраны все тома с первого по восемнадцатый и очень жаль, что издательство сделало такой огромный перерыв в выпуске серии...спустя два года уже начинаешь поневоле задумываться, а не просто так ли ты потратил все эти деньги на предыдущие тома, если последующих может и не быть, судя по всему. Очень бы хотелось, чтобы издательство всё-таки закончило эту чудную серию)
2021-09-07 06:43:31
Будет ли выпускаться продолжение?
2021-09-07 09:33:45
Добрый день. Да, конечно.