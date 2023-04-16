Очень приятно, бог. Том 18.

Нанами наконец возвращается в свое время, и выясняется, что ее чувства к Томоэ давно уже взаимны. И все бы хорошо, но школу и обязанности богини никто не отменял. Томоэ ради Нанами хочет лучше освоиться в мире людей и берется за учебу, и сама она тоже, решив не отставать, начинает с пылом готовиться к экзаменам. Выходит, даже рядом с любимым будни часто — тяжелый труд, а не один только праздник!.. А в школе тем временем планируется экскурсия на Окинаву, о которой Нанами давно мечтала…