Очень приятно, бог. Том 24.

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Очень приятно, бог. Том 24. манга
8%
Очень приятно, бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Кирихито погиб, и Ятори решает присвоить тело Акурао. Томоэ собирается ему помешать, однако Ятори делает демону-лису предложение, от которого очень сложно отказаться... В то же время Нанами наконец-то находит зеркало Окунинуси, а ее короткая встреча с Куромаро меняет ход битвы. Но сможет ли Томоэ не сбиться с пути, вернуться к Нанами и все же стать человеком?..

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