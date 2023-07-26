Очень приятно, бог. Том 24.

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Кирихито погиб, и Ятори решает присвоить тело Акурао. Томоэ собирается ему помешать, однако Ятори делает демону-лису предложение, от которого очень сложно отказаться... В то же время Нанами наконец-то находит зеркало Окунинуси, а ее короткая встреча с Куромаро меняет ход битвы. Но сможет ли Томоэ не сбиться с пути, вернуться к Нанами и все же стать человеком?..