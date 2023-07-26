Очень приятно, бог. Том 15.

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Отправившейся в прошлое Нанами удается спасти тяжело раненного Томоэ. Она приносит его домой к Юкидзи, считая, что восстановит тем самым нужную цепочку событий: ведь именно в эту девушку, насколько ей известно, был когда-то влюблен Томоэ. Нанами не осознает, что ее вмешательство уже навсегда изменило как прошлое, так и будущее…