Chibisan Date. Моменты жизни. Том 2.

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Chibisan Date. Моменты жизни. Том 2. манга
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  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-19
  • Вес: 160 гр.
  • Источник: Chibisan Date
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 140
  • Год выпуска: 2012
  • Жанр: Романтика и Повседневность
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Химаруя Хидэкадзу
  • ISBN: 978-5-91996-027-0
Chibisan Date
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
390 ₽
360 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

От автора всемирно известной манги Hetalia Axis Powers Издание содержит цветные иллюстрации. Начинающий художник Сэйдзи по-прежнему живёт на Нантакете и пишет свои картины. Его окружают чудесные заботливые люди, но тревога за творческое будущее не даёт Сэйдзи покоя. На Нантакет приезжает молодой и энергичный художник из Нью-Йорка. Что принесёт Сэйдзи встреча с собратом по мастерству, обладающим таинственным очарованием? Трогательная история в стиле кантри продолжается!

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