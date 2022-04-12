Chibisan Date. Моменты жизни. Том 3.

От автора всемирно известной манги Hetalia Axis Powers Издание содержит цветные иллюстрации. Начинающий художник Сэйдзи по-прежнему живёт на Нантакете и пишет свои картины. Его окружают чудесные заботливые люди, но тревога за творческое будущее не даёт Сэйдзи покоя. Однажды он встречает юношу по имени Крамб, который предлагает ему жить и работать в Нью-Йорке. После долгих и мучительных раздумий Сэйдзи соглашается переехать в Нью-Йорк. Трогательная история в стиле кантри продолжается!