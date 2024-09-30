Полное собрание манги Очень приятно, бог. (все тома)

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Старшеклассница Нанами Момодзоно оказалась на улице после того, как ее лишили крова из-за долгов отца, а сам отец пропал без вести. Повстречав загадочного незнакомца, она приняла его приглашение остановиться у него и обнаружила, что его «дом» — это заброшенный синтоистский храм. И в обмен на проживание в этом храме Нанами теперь должна выполнять весьма необычные обязанности...
2024-09-30 18:28:55
Все томики пришли целыми и хорошо упакованными. Впервые заказывала прямо с сайта и очень беспокоилась, но о каждом этапе заказа приходило письмо на почту, так что было очень удобно отслеживать, где там моя заветная посылочка. Очень приятно иметь возможность сразу получить всю любимую серию целиком, теперь будут стоять на полочке и радовать глаз. Спасибо издательству за это.
2024-02-25 19:25:11
БОЖЕ, ДА, ТЕПЕРЬ ОНИ ЕСТЬ ВСЕ У МЕНЯ. СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ, Все пришло целое, в суперобложке. Ещё раз, спасибо, я вас люблю
2024-01-23 12:19:42
Всё привезли без нарушений в заводской упаковке, книги покупались для коллекции. Смотрятся отлично, бумага приятная, мягкая обложка, под суперобложкой изображения нет. Спасибо за печатное издание любимой истории.