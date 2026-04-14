Собрание манги Истории монстров. (1-18 том)

Описание Коёми Арараги — самый обычный школьник и тот еще лоботряс, но даже он не может пройти мимо своей одноклассницы — таинственной красавицы по фамилии Сэндзёгахара, которую прозвали «принцессой благородных кровей». Она часто опаздывает на уроки, не ходит на занятия по физическому воспитанию и вообще сторонится всех подряд. И никто не знает, что ее мучает недуг сверхъестественного происхождения...

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Отзывы и вопросы Отзывы

Вопросы A Отправить С 5 Сергей 2026-04-14 23:12:51 Выпустите пожалуйста все тома и возьмитесь за ранобэ по истории монстров(((((( Xl Media 2026-04-16 12:01:06 Здравствуйте! По вопросам издания книг и издательству в целом необходимо обращаться непосредственно в издательство - https://vk.com/xlmedia D 5 Dmitry Teplov 2025-09-26 11:29:34 Спасибо. Всё пришло и очень оперативно. Подскажите когда стоит ждать продолжения? Сейчас по 22 том вроде вышла манга. Xl Media 2025-09-26 16:30:47 Добрый день. Благодарим за отзыв! Издательство пока не сообщало о продолжении. 5 Валерий 2024-08-27 15:16:00 Взял сразу всё собрание. Очень понравилось. Проникся сюжетом. Здесь есть всё, что мы так любим в манге. Качество и детализация рисунков радуют.