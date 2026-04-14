Собрание манги Истории монстров. (1-18 том)

3 отзыва
Собрание манги Истории монстров. (1-18 том) манга
17% 5%
Истории монстров
Том 1
Том 2
Том 3
Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
14 220 ₽
11 825 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Коёми Арараги — самый обычный школьник и тот еще лоботряс, но даже он не может пройти мимо своей одноклассницы — таинственной красавицы по фамилии Сэндзёгахара, которую прозвали «принцессой благородных кровей». Она часто опаздывает на уроки, не ходит на занятия по физическому воспитанию и вообще сторонится всех подряд. И никто не знает, что ее мучает недуг сверхъестественного происхождения...

Отзывы и вопросы

A

С

Выпустите пожалуйста все тома и возьмитесь за ранобэ по истории монстров((((((

Xl Media

2026-04-16 12:01:06

Здравствуйте! По вопросам издания книг и издательству в целом необходимо обращаться непосредственно в издательство - https://vk.com/xlmedia

D

Спасибо. Всё пришло и очень оперативно. Подскажите когда стоит ждать продолжения? Сейчас по 22 том вроде вышла манга.

Xl Media

2025-09-26 16:30:47

Добрый день. Благодарим за отзыв! Издательство пока не сообщало о продолжении.

Взял сразу всё собрание. Очень понравилось. Проникся сюжетом. Здесь есть всё, что мы так любим в манге. Качество и детализация рисунков радуют.

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