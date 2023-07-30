Истории монстров. Том 8.

В отличие от тех, кто ее проклял, Надэко Сэнгоку спасена, и Коёми Арараги впервые задумывается о том, как далеко способен зайти ради близких ему людей. Он вспоминает, что случилось с ним на весенних каникулах, что привело его к существованию в качестве «странности». Как так вышло, что он обратился в вампира и вступил в ряд смертельных схваток?.. И как с этим связана Цубаса Ханэкава?