Истории монстров. Том 1.

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Коёми Арараги — самый обычный школьник и тот еще лоботряс, но даже он не может пройти мимо своей одноклассницы — таинственной красавицы по фамилии Сэндзёгахара, которую прозвали «принцессой благородных кровей». Она часто опаздывает на уроки, не ходит на занятия по физическому воспитанию и вообще сторонится всех подряд. И никто не знает, что ее мучает недуг сверхъестественного происхождения...
2024-06-24 21:10:56
Топ
2023-12-20 17:43:43
Какой же я дурак был, когда раньше сомневался - стоит брать мангу или нет. Манга ОГОНЬ, просто божественная рисовка. Читается на одном дыхании, я реально кайфую.
2023-07-30 10:56:35
Рисовка огонь🔥
2022-04-10 12:12:36
Начнем с благодарности издателю за лицензирование такой классики с 2006 года) Знаю, что манга адаптация пошла в разы позже, по факту новинка. Надеюсь на лицензирование ранобэ, так.как Гатари это та франшиза, которую надо именно читать в формате книги. Жалко конечно японцы редко дают права на издание специальных изданий обложки( Мангу безусловно буду покупать жду 8 том).