Истории монстров. Том 1.

Коёми Арараги — самый обычный школьник и тот еще лоботряс, но даже он не может пройти мимо своей одноклассницы — таинственной красавицы по фамилии Сэндзёгахара, которую прозвали «принцессой благородных кровей». Она часто опаздывает на уроки, не ходит на занятия по физическому воспитанию и вообще сторонится всех подряд. И никто не знает, что ее мучает недуг сверхъестественного происхождения...