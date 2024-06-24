Истории монстров. Том 1.

4 отзыва
Истории монстров. Том 1. манга
8%
  • Bakemonogatari. Vol. 1.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-3220
  • Вес: 260 гр.
  • Источник: Bakemonogatari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 184
  • Год выпуска: 2019
  • Жанр: Боевик, Драма, Комедия, Мистика и Романтика
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Нисио Исин и Oh! great
  • ISBN: 978-5-91996-253-3
  • Дата выхода: Июль 2023 (Допечатка)
Истории монстров
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Коёми Арараги — самый обычный школьник и тот еще лоботряс, но даже он не может пройти мимо своей одноклассницы — таинственной красавицы по фамилии Сэндзёгахара, которую прозвали «принцессой благородных кровей». Она часто опаздывает на уроки, не ходит на занятия по физическому воспитанию и вообще сторонится всех подряд. И никто не знает, что ее мучает недуг сверхъестественного происхождения...

Отзывы и вопросы

A

В

Топ

И

Какой же я дурак был, когда раньше сомневался - стоит брать мангу или нет. Манга ОГОНЬ, просто божественная рисовка. Читается на одном дыхании, я реально кайфую.

Д

Рисовка огонь🔥

М

Начнем с благодарности издателю за лицензирование такой классики с 2006 года) Знаю, что манга адаптация пошла в разы позже, по факту новинка. Надеюсь на лицензирование ранобэ, так.как Гатари это та франшиза, которую надо именно читать в формате книги. Жалко конечно японцы редко дают права на издание специальных изданий обложки( Мангу безусловно буду покупать жду 8 том).

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