Истории монстров. Том 7.

1 отзыв
Истории монстров. Том 7. манга
8%
  • Bakemonogatari. Vol. 7.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-8243
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Bakemonogatari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 194
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Романтика, Мистика, Комедия, Драма и Боевик
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Oh! great и Нисио Исин
  • ISBN: 978-5-91996-388-2
  • Дата выхода: Март 2022
Истории монстров
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Надэко Сэнгоку прокляли, и она, пытаясь спастись, сделала только хуже. Теперь ее медленно сжимает «змея», и без помощи Коёми Арараги девочке никак не выбраться! Заручившись поддержкой Мэмэ Осино, Коёми находит способ освободить Надэко. Но что-то в ритуале идет не так, ведь Надэко разозлила божество местного храма...

Отзывы и вопросы

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Превосходно!

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