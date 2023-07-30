Истории монстров. Том 7.

Надэко Сэнгоку прокляли, и она, пытаясь спастись, сделала только хуже. Теперь ее медленно сжимает «змея», и без помощи Коёми Арараги девочке никак не выбраться! Заручившись поддержкой Мэмэ Осино, Коёми находит способ освободить Надэко. Но что-то в ритуале идет не так, ведь Надэко разозлила божество местного храма...