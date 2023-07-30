Истории монстров. Том 3.

1 отзыв
Истории монстров. Том 3. манга
8%
  • Bakemonogatari. Vol. 3.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5218
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Bakemonogatari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 194
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Боевик, Драма, Комедия, Мистика и Романтика
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Нисио Исин и Oh! great
  • ISBN: 978-5-91996-277-9
  • Дата выхода: Июль 2023 (Допечатка)
Истории монстров
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Маёи Хатикудзи — Заблудшая улитка, ребенок-странность, обреченный плутать вечно, мучаясь непреодолимым желанием повидать маму. Но Коёми Арараги, даже зная все обстоятельства, не в силах ее бросить: он любой ценой выдавит из Осино способ спасения для Маёи, и ему все равно, что люди спасают себя лишь сами...

Отзывы и вопросы

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Кайфовая манга

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