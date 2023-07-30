Истории монстров. Том 3.

Маёи Хатикудзи — Заблудшая улитка, ребенок-странность, обреченный плутать вечно, мучаясь непреодолимым желанием повидать маму. Но Коёми Арараги, даже зная все обстоятельства, не в силах ее бросить: он любой ценой выдавит из Осино способ спасения для Маёи, и ему все равно, что люди спасают себя лишь сами...