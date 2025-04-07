Истории о монстрах. Том 2.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Коёми Арараги — самый обычный школьник и тот еще лоботряс, и ничто, на первый взгляд, не должно связывать его со «странностями», однако за короткое время он повстречал вампиршу, «кошку», «краба» и «улитку», а теперь еще вынужден столкнуться чуть ли не с самим дьяволом, которому загадала желание местная звезда школы и талантливая баскетболистка Суруга Камбару. Но что дьявол, когда в деле замешаны бог-змея и проклятия? А еще давняя знакомая Арараги — тихоня Надэко Сэнгоку, про которую лучше сказать: в тихом омуте черти водятся.
2025-04-07 09:38:26
Здравствуйте, уважаемая команда XL Media. Хочу от всего сердца поблагодарить вас за ваш труд и за то, что вы делаете возможным прикосновение к такой великолепной истории, как Monogatari Series, на русском языке. Это по-настоящему ценное издание, и благодаря вам мы, русскоязычные читатели, имеем возможность читать и собирать эту серию в достойном формате. Я с большим удовольствием приобрёл все вышедшие на данный момент тома: и Kizumonogatari, и обе части Истории о монстрах. Обязательно куплю и третью часть, как только она выйдет. Особенно хочу отметить отличную суперобложку — она получилась очень достойной. Также изменение формата (чуть меньше по ширине, но немного толще) мне показалось вполне уместным — такие лайт-новеллы действительно удобно ощущаются именно в таком виде. Однако позвольте поделиться небольшим огорчением. Я понимаю, что каждый издатель имеет своё видение, но всё же не могу не отметить, что в английском издании, например, присутствует глянцевая страница с прекрасной иллюстрацией от VOFAN — художника, чьи работы действительно передают дух этой серии. К сожалению, в вашем издании эта глянцевая страница отдана под рекламу магазина, что довольно сильно выбивается из общего эстетического восприятия. Я уточню: в японских изданиях, насколько мне удалось узнать, книги часто идут в специальных боксах, и как раз эти арты размещаются на самих коробках, а не внутри книг. Это совсем другой подход. Но когда в издании, как у вас, внутри отсутствует цветной арт, а вместо него в конце появляется глянцевая реклама — это воспринимается фанатами болезненно. Мы открываем книгу в ожидании чего-то особенного, а встречаем пустоту — и это ощущается, как упущенная возможность. Я абсолютно не хочу никого обидеть — проделана колоссальная работа, и за это я искренне благодарен. Но хотелось бы надеяться, что в будущем такие детали будут учитываться, ведь для многих из нас оформление книги — это не просто внешний элемент, а часть всей атмосферы Monogatari. Как преданный покупатель и поклонник, я обязательно продолжу поддерживать ваши издания. Буду очень признателен, если вы сможете как-то прокомментировать этот момент и, возможно, поделиться своими мыслями. Спасибо вам ещё раз за труд, за внимание к деталям — и за то, что даёте нам возможность быть ближе к тем произведениям, которые мы любим.
2025-04-10 15:49:53
Спасибо Вам за такой прекрасный и добрый отзыв, за Ваше теплое отношение и к произведению, и к нашему изданию. Попытаемся ответить на Ваши вопросы. Дело в том, что мы не выбирали формат издания ранобэ, он установлен правообладателем, который специально для американского рынка (а после и для всего западного) выбрал новый формат томов: без цветных иллюстраций, с новыми обложками и черно-белыми иллюстрациями от VOFAN. Нам разрешено было переделать только первые два тома "Историй", поскольку оформление американское вышло неудачным, но это касалось только цветов суперобложки. Далее все будет повторять американскую версию. Мы при всем желании не можем взять иллюстрации, на которые Вы указываете, правообладатель не допускает такой возможности. То, что эти цветные вкладыши есть в американской версии, говорит лишь о том, что решение по формату было неокончательным. И арт на этих вкладышах не адаптирован к книгам, что весьма заметно. В нашем случае формат уже апробирован и определен. Что до цветной вклейки с информацией об издательстве и магазине, то практически все книги от XL Media имеют ее в конце, она всегда идет по умолчанию. Мы никогда не жертвуем цветными страницами, если правообладатель их одобрил, закупаем их, если они запланированы. Но если их не дают, мы ничего не можем с этим поделать. Правообладатель всегда прав.
2024-07-29 19:02:04
Большой фанат этого автора и его произведений, и очень рад что вы взялись его переводить Дизайн шикарный, качество перевода отличное Очень бы хотелось чтобы взялись и за другие его работы вроде «бессмыслицы»
2024-05-27 07:18:44
Шикарная история, прям нравится философия, которую можно развить, персонажи, мысли, идеи. Культовая серия в общем. Жду лично 3 том для перечитывания других томов. Прям очень хочется всю коллекцию
2024-05-14 20:16:41
Ранобе по моногатари - прям самая база, огромная благодарность за издание. Надеюсь продолжите выпускать новые тома.
2024-02-21 03:36:12
Без лишних слов - БАЗА Ждём продолжения