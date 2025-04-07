Истории о монстрах. Том 2.

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Լևոն

2025-04-07 09:38:26

Здравствуйте, уважаемая команда XL Media. Хочу от всего сердца поблагодарить вас за ваш труд и за то, что вы делаете возможным прикосновение к такой великолепной истории, как Monogatari Series, на русском языке. Это по-настоящему ценное издание, и благодаря вам мы, русскоязычные читатели, имеем возможность читать и собирать эту серию в достойном формате. Я с большим удовольствием приобрёл все вышедшие на данный момент тома: и Kizumonogatari, и обе части Истории о монстрах. Обязательно куплю и третью часть, как только она выйдет. Особенно хочу отметить отличную суперобложку — она получилась очень достойной. Также изменение формата (чуть меньше по ширине, но немного толще) мне показалось вполне уместным — такие лайт-новеллы действительно удобно ощущаются именно в таком виде. Однако позвольте поделиться небольшим огорчением. Я понимаю, что каждый издатель имеет своё видение, но всё же не могу не отметить, что в английском издании, например, присутствует глянцевая страница с прекрасной иллюстрацией от VOFAN — художника, чьи работы действительно передают дух этой серии. К сожалению, в вашем издании эта глянцевая страница отдана под рекламу магазина, что довольно сильно выбивается из общего эстетического восприятия. Я уточню: в японских изданиях, насколько мне удалось узнать, книги часто идут в специальных боксах, и как раз эти арты размещаются на самих коробках, а не внутри книг. Это совсем другой подход. Но когда в издании, как у вас, внутри отсутствует цветной арт, а вместо него в конце появляется глянцевая реклама — это воспринимается фанатами болезненно. Мы открываем книгу в ожидании чего-то особенного, а встречаем пустоту — и это ощущается, как упущенная возможность. Я абсолютно не хочу никого обидеть — проделана колоссальная работа, и за это я искренне благодарен. Но хотелось бы надеяться, что в будущем такие детали будут учитываться, ведь для многих из нас оформление книги — это не просто внешний элемент, а часть всей атмосферы Monogatari. Как преданный покупатель и поклонник, я обязательно продолжу поддерживать ваши издания. Буду очень признателен, если вы сможете как-то прокомментировать этот момент и, возможно, поделиться своими мыслями. Спасибо вам ещё раз за труд, за внимание к деталям — и за то, что даёте нам возможность быть ближе к тем произведениям, которые мы любим.