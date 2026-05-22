Российские поклонники аниме и манги постепенно открывают для себя мир другого японского жанра – ранобэ. Ранобэ представляет собой иллюстрированный роман для молодой аудитории, для которого характерны такие черты:
- множество диалогов;
- фантазийный сюжет;
- картинки в аниме-стиле.
Термин произошёл от слияния слов «райто ноберу» – лёгкая новелла. Это приятное чтение, способное увлечь не только юных, но и взрослых читателей. Если вам нравятся динамичные сюжеты, яркие герои, много действия и эмоций, то ранобэ – для вас!
Где купить ранобэ
В РФ это жанр пока не знаком широкой аудитории, и мало кто знает, где купить ранобэ в печатном виде. Найти его в обычных книжных – невыполнимый квест. Даже в интернет-магазинах можно изредка отыскать только 1–2 самых популярных произведения. В результате приходится читать ранобэ онлайн, но согласитесь, хочется именно ощущения от перелистывания страниц.
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