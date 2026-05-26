Несравненный. Том 1.

Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

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Начало правления династии Суй, вторая половина VI века. Государство Хотан отправляет к новому императору посольство. В качестве дара везут редчайший драгоценный камень — нефрит Небесного озера. Вскоре на обоз нападают, посол со свитой гибнут, а нефрит Небесного озера исчезает вместе с наложницей. Чтобы расследовать это крайне запутанное дело, в городок Люгун прибывает Фэн Сяо, второй господин чертога Явленных Мечей, тайной службы, повинующейся лично императору. Череда загадок приводит его к подозрительному даосу Цуй Буцюю, который якобы занят возрождением своей захудалой обители. Он слаб здоровьем, но отличается редкостной проницательностью. У каждого свои чаяния и замыслы, оба совершенно разные, но, дабы узнать, что сталось с нефритом Небесного озера, им придется забыть о разногласиях и объединить усилия.

Интриги императорского двора, загадочные убийства и непримиримое соперничество двух умнейших людей своей эпохи.

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Книга выше всяких похвал. Она прекрасна! Упакована отлично. Бонусы прелесть. Перевод огонь. Единственное, чего мне не хватает - иллюстраций, хотя вкладыш от Орн шикарен, конечно. Дорого богато ощущается в руках, спасибо!

Книга очень красивая, я даже не ожидала, что под супер обложкой меня ждет настолько красивый тканевый переплет. Огромное спасибо издательству.

Отличное качество книги, спасибо всем потрудившимся над выходом русскоязычного издания! Жду 2 том!

Здравствуйте. Подскажите в каком статусе книга "Несравненный" Из всех предзаказов изчезла. И даты выхода нет. В магазинах нет. Добрый день. Предзаказ был закрыт т.к. лимит бонусов уже исчерпан, когда книга будет напечатана - она будет в продаже.

Сколько томов планируется в этой серии? Добрый день, в серии три тома

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, будут ли в книге иллюстрации? Добрый день, только на развороте. Внутренних иллюстраций не заявлено.

Подскажите, пожалуйста, переводчик этой новеллы тоже Надя Лафи, как в Осенях? Добрый день. Да, переводом занимается Надя Лафи.