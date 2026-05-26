Несравненный. Том 1.

3 отзыва
Несравненный. Том 1. ранобэ
7%
Несравненный
Том 1
Том 2
Оригинальная цена
2 190 ₽
2 035 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Новое путешествие во вселенной «Тысячи осеней»!

Интриги императорского двора, загадочные убийства и непримиримое соперничество двух умнейших людей своей эпохи. 

Начало правления династии Суй, вторая половина VI века. Государство Хотан отправляет к новому императору посольство. В качестве дара везут редчайший драгоценный камень — нефрит Небесного озера. Вскоре на обоз нападают, посол со свитой гибнут, а нефрит Небесного озера исчезает вместе с наложницей.

Чтобы расследовать это крайне запутанное дело, в городок Люгун прибывает Фэн Сяо, второй господин чертога Явленных Мечей, тайной службы, повинующейся лично императору. Череда загадок приводит его к подозрительному даосу Цуй Буцюю, который якобы занят возрождением своей захудалой обители. Он слаб здоровьем, но отличается редкостной проницательностью. У каждого свои чаяния и замыслы, оба совершенно разные, но, дабы узнать, что сталось с нефритом Небесного озера, им придется забыть о разногласиях и объединить усилия.

Отзывы и вопросы

A

П

Отличное качество книги, спасибо всем потрудившимся над выходом русскоязычного издания! Жду 2 том!

Е

Книга очень красивая, я даже не ожидала, что под супер обложкой меня ждет настолько красивый тканевый переплет. Огромное спасибо издательству.

Д

Книга выше всяких похвал. Она прекрасна! Упакована отлично. Бонусы прелесть. Перевод огонь. Единственное, чего мне не хватает - иллюстраций, хотя вкладыш от Орн шикарен, конечно. Дорого богато ощущается в руках, спасибо!

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