Несравненный. Том 1.

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Новое путешествие во вселенной «Тысячи осеней»!
Интриги императорского двора, загадочные убийства и непримиримое соперничество двух умнейших людей своей эпохи.
Начало правления династии Суй, вторая половина VI века. Государство Хотан отправляет к новому императору посольство. В качестве дара везут редчайший драгоценный камень — нефрит Небесного озера. Вскоре на обоз нападают, посол со свитой гибнут, а нефрит Небесного озера исчезает вместе с наложницей.
Чтобы расследовать это крайне запутанное дело, в городок Люгун прибывает Фэн Сяо, второй господин чертога Явленных Мечей, тайной службы, повинующейся лично императору. Череда загадок приводит его к подозрительному даосу Цуй Буцюю, который якобы занят возрождением своей захудалой обители. Он слаб здоровьем, но отличается редкостной проницательностью. У каждого свои чаяния и замыслы, оба совершенно разные, но, дабы узнать, что сталось с нефритом Небесного озера, им придется забыть о разногласиях и объединить усилия.
2026-05-26 21:31:03
Отличное качество книги, спасибо всем потрудившимся над выходом русскоязычного издания! Жду 2 том!
2025-12-26 13:15:59
Книга очень красивая, я даже не ожидала, что под супер обложкой меня ждет настолько красивый тканевый переплет. Огромное спасибо издательству.
2025-12-14 00:39:13
Книга выше всяких похвал. Она прекрасна! Упакована отлично. Бонусы прелесть. Перевод огонь. Единственное, чего мне не хватает - иллюстраций, хотя вкладыш от Орн шикарен, конечно. Дорого богато ощущается в руках, спасибо!