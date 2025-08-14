Тысячи Осеней. Том 1. (Лимитированное издание)

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ЛИМИТИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ. Обложка и иллюстрации от художницы под ником KONIA.
Том 1. 27 глав и примечания, соответствуют половине всего романа.
Всего в издании: 2 тома
В книгу вошли главы: «Спасение», «Уход», «Заброшенный храм», «Заоблачный монастырь», «"Заблуждения"», «Встречи и расставания», «Предательство», «Благое дело», «Гора Сюаньду», «"Намерение меча"», «Текущее положение дел», «Встреча с врагами», «Сотрудничество», «На пиру», «Подстрекательство», «Покушение», «Милосердие», «Цзянькан», «Конфуцианец», «Демоническое сердце», «На краю гибели», «Школа Лазоревых Облаков», «Старые счеты», «Нападение», «Возвращение к жизни», «Исцеление», «Се Лин».
В Поднебесной неспокойно: Северная Чжоу, Северная Ци и Южная Чэнь спорят за право объединить страну, которая уже почти двести лет пребывает в раздробленности. Тюрки осаждают Центральную равнину, последователи буддизма, конфуцианства и даосизма спорят меж собой, не находя согласия, а прославленные мастера боевых искусств охотятся за сочинением великого алхимика Тао Хунцзина, которое позволит достичь прежде невиданных высот.
В это смутное время из затвора выходит Янь Уши, прославленный мастер неправедного пути, глава школы Чистой Луны, и он готов потрясти своими деяниями Небо и Землю. Волею случая он находит низвергнутого Шэнь Цяо, нового настоятеля горы Сюаньду и праведника, каких поискать. Проявив милость к раненому, Янь Уши задумывает использовать Шэнь Цяо в своих политических играх или хотя бы вырастить из него достойного соперника, дабы еще больше укрепить свое могущество. Сам Шэнь Цяо утратил не только память, но и всяческую опору в жизни — он слеп, предан соратниками и больше не может положиться на свои силы просветленного. И отвергнуть помощь Янь Уши тоже не может…
2025-08-14 13:13:39
Книга просто потрясающая!Ожидаете стоило того) Пришло все целое, упаковано отлично! Спасибо большое вам Эксел Медиа(^_^)
2025-08-01 14:14:19
К сожалению книга пришла с повреждениями и они явно получены не при доставке до меня, а уже такую положили в заказ. Я покупаю не уценку, а новую книгу без повреждений. Теперь даже нет желания её брать в руки и приступать к чтению.
2025-08-04 11:04:40
Добрый день. Вероятно, книга все же повредилась во время транспортировки, либо на упаковке сторонней компанией. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Напишите нам на info@xlm.ru или в ЛС группы в ВК, мы подготовим замену и отправим вам ее за свой счет.
2025-07-24 09:59:12
Прекрасное издание. Брала с иллюстрациями Кони. Долго выбирала, так как и Орн и Коня чудесные художницы. Книга замечательная, перевод прекрасен. Качество томика порадовало. Странички белые, ляссе, корешок крепкий.
2025-07-19 16:59:44
Бонусы хорошего качества, один минус, защитная пленка на стендах у многих издателей все время наклеена только с одной стороны, и та, на которой нанесена печать, часто беззащитна. Чудо то, что акриловые фигурки с таким отношением доходят в целости. Чего нельзя сказать о книге. Издание лимитное, для коллекции, от чего еще больше обидно, что углы книги все помяты, супер обложка соответственно тоже, а также в одном месте немного свезено матовое покрытие, бонусом где-то 1/3 верхних уголков листов также имеет залом. И это абсолютно точно не вина транспортировки, упакована книга было нормально, ее уже отправили в таком состоянии. Для кого-то мелочь, но после целого года ожидания, как по мне, это просто наплевательское отношение и неуважение к покупателям.
2025-07-21 12:06:25
Добрый день. Приносим извинение, что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Вероятно ТК неаккуратно доставила ваш заказ. Мы готовы заменить вам экземпляр за наш счет. Обратитесь пожалуйста с фото и описанием проблемы на почту info@xlm.ru или в ЛС нашей группы в соц. сети "ВКонтакте". Постараемся оперативно решить данную проблему.
2025-07-12 10:52:57
Мне все понравилось, спасибо! Шикарные книги и очень красивые бонусы. Перевод хороший. Я рада)