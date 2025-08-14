Тысячи Осеней. Том 1. (Лимитированное издание)

Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

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В Поднебесной неспокойно: Северная Чжоу, Северная Ци и Южная Чэнь спорят за право объединить страну, которая уже почти двести лет пребывает в раздробленности. Тюрки осаждают Центральную равнину, последователи буддизма, конфуцианства и даосизма спорят меж собой, не находя согласия, а прославленные мастера боевых искусств охотятся за сочинением великого алхимика Тао Хунцзина, которое позволит достичь прежде невиданных высот. В это смутное время из затвора выходит Янь Уши, прославленный мастер неправедного пути, глава школы Чистой Луны, и он готов потрясти своими деяниями Небо и Землю. Волею случая он находит низвергнутого Шэнь Цяо, нового настоятеля горы Сюаньду и праведника, каких поискать. Проявив милость к раненому, Янь Уши задумывает использовать Шэнь Цяо в своих политических играх или хотя бы вырастить из него достойного соперника, дабы еще больше укрепить свое могущество. Сам Шэнь Цяо утратил не только память, но и всяческую опору в жизни — он слеп, предан соратниками и больше не может положиться на свои силы просветленного. И отвергнуть помощь Янь Уши тоже не может…

Том 1. 27 глав и примечания, соответствуют половине всего романа. Всего в издании: 2 тома В книгу вошли главы: «Спасение», «Уход», «Заброшенный храм», «Заоблачный монастырь», «"Заблуждения"», «Встречи и расставания», «Предательство», «Благое дело», «Гора Сюаньду», «"Намерение меча"», «Текущее положение дел», «Встреча с врагами», «Сотрудничество», «На пиру», «Подстрекательство», «Покушение», «Милосердие», «Цзянькан», «Конфуцианец», «Демоническое сердце», «На краю гибели», «Школа Лазоревых Облаков», «Старые счеты», «Нападение», «Возвращение к жизни», «Исцеление», «Се Лин».

ЛИМИТИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ. Обложка и иллюстрации от художницы под ником KONIA.

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Мне все понравилось, спасибо! Шикарные книги и очень красивые бонусы. Перевод хороший. Я рада)

Добрый день. Приносим извинение, что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Вероятно ТК неаккуратно доставила ваш заказ. Мы готовы заменить вам экземпляр за наш счет. Обратитесь пожалуйста с фото и описанием проблемы на почту info@xlm.ru или в ЛС нашей группы в соц. сети "ВКонтакте". Постараемся оперативно решить данную проблему.

Бонусы хорошего качества, один минус, защитная пленка на стендах у многих издателей все время наклеена только с одной стороны, и та, на которой нанесена печать, часто беззащитна. Чудо то, что акриловые фигурки с таким отношением доходят в целости. Чего нельзя сказать о книге. Издание лимитное, для коллекции, от чего еще больше обидно, что углы книги все помяты, супер обложка соответственно тоже, а также в одном месте немного свезено матовое покрытие, бонусом где-то 1/3 верхних уголков листов также имеет залом. И это абсолютно точно не вина транспортировки, упакована книга было нормально, ее уже отправили в таком состоянии. Для кого-то мелочь, но после целого года ожидания, как по мне, это просто наплевательское отношение и неуважение к покупателям.

Прекрасное издание. Брала с иллюстрациями Кони. Долго выбирала, так как и Орн и Коня чудесные художницы. Книга замечательная, перевод прекрасен. Качество томика порадовало. Странички белые, ляссе, корешок крепкий.

Добрый день. Вероятно, книга все же повредилась во время транспортировки, либо на упаковке сторонней компанией. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Напишите нам на info@xlm.ru или в ЛС группы в ВК, мы подготовим замену и отправим вам ее за свой счет.

К сожалению книга пришла с повреждениями и они явно получены не при доставке до меня, а уже такую положили в заказ. Я покупаю не уценку, а новую книгу без повреждений. Теперь даже нет желания её брать в руки и приступать к чтению.

Книга просто потрясающая!Ожидаете стоило того) Пришло все целое, упаковано отлично! Спасибо большое вам Эксел Медиа(^_^)

Здравствуйте! Как дела с книгами? Уже август, а по срокам ни ответа, ни привета. Добрый день. Вам было направлено 09.06.2025 письмо с просьбой подтвердить актуальность заказа. Вами заказ не актуализирован, потому не был отправлен.

Здравствуйте, где можно узнать о моем заказе, если ни по электронной почте ни в чате никто не отвечает в принципе? Добрый день. Оперативно отвечаем в группе в ВКонтакте и по телефону.

В чем отличия лимитированного и обычного издания? Интересует 1й и предзаказ 2го тома Добрый день. Разница в обложках и внутренних иллюстрациях.

Когда уже начнут отправлять скомплектованые заказы? Люди и так ждали больше года. Добрый день. На данный момент, отправка идет полным ходом. Но бонусы мы получаем партиями. Как только отгружают партию - сразу идет отправка.