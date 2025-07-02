Тысячи Осеней. Том 1.

Описание Том 1. 27 глав и примечания, соответствуют половине всего романа.

Всего в издании: 2 тома

В книгу вошли главы: «Спасение», «Уход», «Заброшенный храм», «Заоблачный монастырь», «"Заблуждения"», «Встречи и расставания», «Предательство», «Благое дело», «Гора Сюаньду», «"Намерение меча"», «Текущее положение дел», «Встреча с врагами», «Сотрудничество», «На пиру», «Подстрекательство», «Покушение», «Милосердие», «Цзянькан», «Конфуцианец», «Демоническое сердце», «На краю гибели», «Школа Лазоревых Облаков», «Старые счеты», «Нападение», «Возвращение к жизни», «Исцеление», «Се Лин». В Поднебесной неспокойно: Северная Чжоу, Северная Ци и Южная Чэнь спорят за право объединить страну, которая уже почти двести лет пребывает в раздробленности. Тюрки осаждают Центральную равнину, последователи буддизма, конфуцианства и даосизма спорят меж собой, не находя согласия, а прославленные мастера боевых искусств охотятся за сочинением великого алхимика Тао Хунцзина, которое позволит достичь прежде невиданных высот.



В это смутное время из затвора выходит Янь Уши, прославленный мастер неправедного пути, глава школы Чистой Луны, и он готов потрясти своими деяниями Небо и Землю. Волею случая он находит низвергнутого Шэнь Цяо, нового настоятеля горы Сюаньду и праведника, каких поискать. Проявив милость к раненому, Янь Уши задумывает использовать Шэнь Цяо в своих политических играх или хотя бы вырастить из него достойного соперника, дабы еще больше укрепить свое могущество. Сам Шэнь Цяо утратил не только память, но и всяческую опору в жизни — он слеп, предан соратниками и больше не может положиться на свои силы просветленного. И отвергнуть помощь Янь Уши тоже не может…

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Отзывы и вопросы Отзывы

Вопросы A Отправить О 5 Оксана 2025-07-02 01:28:19 Большое спасибо издательству за такую качественную работу над новеллой! Невероятная красота от обложки до наполнения и бонусов. Заказала второй том с бонусами, ожидание вообще не проблема :3 N 5 Natalya Alexandrovna 2025-06-27 16:32:58 Доброе время суток. Получила долгожданное .. Ура! Вот эта красота. Жду с нетерпение 2 том . P.S. Книги пришли без повреждений. про перевод ничего сказать не могу,нет с чем сравнивать. Оформление супер. V 3 Valechka Zakharova 2025-06-26 22:30:06 Целый год ждала выпуска... а в итоге слов нет, одни эмоции, не скажу, что положительные лишь. Плюсы. Книг будет лишь несколько, что радует, много страниц, свыше 800. Белая бумага. Читаемый слог, шрифт, красивая рисовка (о которой и в минусах напишу). Ещё и закладочка удобная, за что огромное спасибо. И, пожалуй, на этом всё. Минусы. О, сейчас разойдусь! Во-первых, за такие деньги могли бы картинки внутри книги сделать цветными и на качественной бумаге! Да, в книге листы белые, но не самого лучшего качества, тонковатые, шероховатые (есть с чем сравнить). Хоть книга и объемная, тяжелая, но, повторюсь, качество могло бы быть лучше! Во-вторых, предзаказ на книгу длился практически год!!! Я очень надеюсь, что это было сделано не с целью создания искусственного ажиотажа на данную новеллу. В-третьих, возможно за кем-то повторюсь, но перевод немного подкачал. Любительский перевод на просторах интернета было как-то приятнее читать, не смотря на ошибки. Но так как захотелось данную новеллу в свою коллекцию, видимо придется смириться с данным минусом. 5 Николь 2025-06-22 20:06:08 Такая красота! Сегодня забрала предзаказ,и сегодня же его карали😭😢Буду перезаказывать уже без бонусов((( Xl Media 2025-06-23 10:33:52 Добрый день. Очень жаль, что с вами приключилось такое несчастье. Напишите нам на почту info@xlm.ru с описанием ситуации. О 5 Оксана 2025-06-17 00:10:09 Получила свой замечательный предзаказ, чему очень рада! Приятно, что издательство действительно постарались над новеллой, это невероятная красота, никакой небрежности. Ожидание того стоило, теперь жду 2 том)