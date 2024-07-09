Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 5.

2 отзыва
Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 5. ранобэ
7%
Да благословят боги этот прекрасный мир!
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 090 ₽
1 015 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Вернувшись после отпуска, Кадзума думает немного передохнуть, но не тут-то было! Юн-Юн приходит подозрительное письмо из деревни алых магов, где говорится, что армия короля демонов собирается напасть на поселение. Надежды нет, Юн-Юн — последняя выжившая, ее отца убили… Или все это — дурацкий розыгрыш? Чтобы выяснить наверняка, Кадзума собирает свою команду непутевых воительниц и отправляется спасать деревню, где живут одни чудаки и творится самая невообразимая магия.

Отзывы и вопросы

A

Д

Один из моих любимых томиков коносубы! ожидание того стоило! ещё два томика и мы догоним аниме, буду ждать оставшиеся томики очень хочу собрать их все и перечетать в печатном варианте

M

Спасибо! Очень ждал!

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)