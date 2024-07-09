Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 5.

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Вернувшись после отпуска, Кадзума думает немного передохнуть, но не тут-то было! Юн-Юн приходит подозрительное письмо из деревни алых магов, где говорится, что армия короля демонов собирается напасть на поселение. Надежды нет, Юн-Юн — последняя выжившая, ее отца убили… Или все это — дурацкий розыгрыш? Чтобы выяснить наверняка, Кадзума собирает свою команду непутевых воительниц и отправляется спасать деревню, где живут одни чудаки и творится самая невообразимая магия.