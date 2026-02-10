Комплект ранобэ Да благословят боги этот прекрасный мир! (1-5 том)

1 отзыв
Комплект ранобэ Да благословят боги этот прекрасный мир! (1-5 том) ранобэ
25% 5%
Да благословят боги этот прекрасный мир!
Том 1
Том 2
Том 3
Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
5 450 ₽
4 090 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Кадзума Сато — обычный японский школьник, которому ничего не интересно, кроме как рубиться в любимые видеоигры и сидеть дома. Волею случая он оказался в другом мире, где все напоминает типичное фэнтези: магия, монстры, поднятие уровней... Звучит хорошо, вот только в соратниках у него богиня, вечно влипающая в неприятности, архимаг, способная лишь на одно заклинание в день, и крестоносец, обожающая, когда ее избивают враги. И теперь все вместе они обречены спасаться от гигантских лягушек и аллигаторов, а потом и вовсе выступить против жуткого всадника без головы! Как им выжить в этом прекрасном мире?..

Отзывы и вопросы

A

Очень хорошее качество книг. Нисколько покупке не сожалею, цена ДАЖЕ более чем соответствует качеству и полученным эмоциям. Благодарю!

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