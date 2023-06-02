Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 3.

4 отзыва
Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 3. ранобэ
7%
Да благословят боги этот прекрасный мир!
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 090 ₽
1 015 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Сколько добра ни делай, а все выйдет боком. Кадзума спасает город Аксель от генерала армии короля демонов и ходячей крепости «Разрушитель», а его все равно хотят отдать под суд, чтобы после казнить! Причем соратницы как будто не пытаются его защитить, а только стараются приблизить печальный исход. Отсрочка от казни приносит новые беды: из ближайшего подземелья лезут неизвестные монстры, и королевский прокурор снова обвиняет во всем Кадзуму! Как же избежать несправедливого суда и следствия?

Отзывы и вопросы

A

L

Предзаказывал. Как только получил этот третий томик, был открыт предзаказ на четвёртый (я чуток опазадал с своевременным отзывом, ну куда деться), и его жду с таким же нетерпением. Качество как обычно на высоте. Спасибо вам ребята. Ожидаю в конечном итоге все томики с неизбежным предзаказом каждого из них! Пхих

А

С нетерпением жду продолжения!!!

М

Отличное ранобэ

I

В тот день когда появился предзаказ 1 и 2 тома - я купил их мгновенно. Помню, как будто это было вчера. Очень рад что в этом году успели ещё и 3 том.

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