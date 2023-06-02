Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 3.

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Сколько добра ни делай, а все выйдет боком. Кадзума спасает город Аксель от генерала армии короля демонов и ходячей крепости «Разрушитель», а его все равно хотят отдать под суд, чтобы после казнить! Причем соратницы как будто не пытаются его защитить, а только стараются приблизить печальный исход. Отсрочка от казни приносит новые беды: из ближайшего подземелья лезут неизвестные монстры, и королевский прокурор снова обвиняет во всем Кадзуму! Как же избежать несправедливого суда и следствия?
2023-06-02 12:44:01
Предзаказывал. Как только получил этот третий томик, был открыт предзаказ на четвёртый (я чуток опазадал с своевременным отзывом, ну куда деться), и его жду с таким же нетерпением. Качество как обычно на высоте. Спасибо вам ребята. Ожидаю в конечном итоге все томики с неизбежным предзаказом каждого из них! Пхих
2023-03-22 18:45:44
С нетерпением жду продолжения!!!
2023-03-14 16:50:21
Отличное ранобэ
2022-12-08 17:40:37
В тот день когда появился предзаказ 1 и 2 тома - я купил их мгновенно. Помню, как будто это было вчера. Очень рад что в этом году успели ещё и 3 том.