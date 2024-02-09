Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 1.

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Кадзума Сато — обычный японский школьник, которому ничего не интересно, кроме как рубиться в любимые видеоигры и сидеть дома. Волею случая он оказался в другом мире, где все напоминает типичное фэнтези: магия, монстры, поднятие уровней... Звучит хорошо, вот только в соратниках у него богиня, вечно влипающая в неприятности, архимаг, способная лишь на одно заклинание в день, и крестоносец, обожающая, когда ее избивают враги. И теперь все вместе они обречены спасаться от гигантских лягушек и аллигаторов, а потом и вовсе выступить против жуткого всадника без головы! Как им выжить в этом прекрасном мире?..
2024-02-09 02:27:57
Спасибо большое переводчикам за то, что перевели "Алых магов" не как "Алых демонов". Только за это уже можно 5 звёзд поставить.
2023-08-24 18:45:41
Хорошее произведение, всем советую
2022-10-25 08:14:57
Ни каких вмятин я не заметил, пришёл довольно-таки быстро, сам том был аккуратно упакован. Будем ждать продолжения !
2022-10-25 08:12:57
Довольна таки интересная история, пришол томник в целостности и в сохранности. Очень рад покупке
2022-08-24 09:18:27
Вот на днях пришли (покупал сразу оба тома), и что собственно очевидно, покупал по предзаказу - и честно говоря не пожалел. Переплёт хороший, страницы не чопорные как порой бывает у твердопереплетных изделий, и всё очень комфортно читается. Приятно также что многие моменты и фишечки были сохранены (Я читал Коносубу и раньше, но физ.копией ни одной, какой-либо в принципе ранобэ, не владел. Тем более в твёрдом переплёте. И честно говоря боялся что всякие прикольности будут упущенны - но к счастью боялся зря). И так же сильно порадовал качеством и сам перевод ранобки. Так что покупкой я в полной мере доволен. Жду с нетерпением и остальные 15-ть томов :3