Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 1.

Кадзума Сато — обычный японский школьник, которому ничего не интересно, кроме как рубиться в любимые видеоигры и сидеть дома. Волею случая он оказался в другом мире, где все напоминает типичное фэнтези: магия, монстры, поднятие уровней... Звучит хорошо, вот только в соратниках у него богиня, вечно влипающая в неприятности, архимаг, способная лишь на одно заклинание в день, и крестоносец, обожающая, когда ее избивают враги. И теперь все вместе они обречены спасаться от гигантских лягушек и аллигаторов, а потом и вовсе выступить против жуткого всадника без головы! Как им выжить в этом прекрасном мире?..