Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 4.

4 отзыва
Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 4. ранобэ
7%
Да благословят боги этот прекрасный мир!
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 090 ₽
1 015 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Богатство, слава, почет… Кажется, еще немного, и у Кадзумы всего будет в избытке. На горизонте маячит выгодная сделка, которая сделает Кадзуму миллионером, так что можно ни дня не работать искателем приключений… Но не тут-то было! Его соратницы засобирались на отдых в Арканлетию, город, славящийся своими горячими источниками. И кто-то планирует их… отравить? Неужели, куда ни сунься, всюду строят козни генералы армии короля демонов? И как избежать очередной смерти, массовых разрушений и запредельных долгов?

Отзывы и вопросы

A

M

Спасибо! Люблю это ранобэ!

Р

Очень прошу сделайте 5 и остальные тома))!

И

Спасибо за новый том Коносубы! Он прекрасен!

I

Аква, как всегда, прекрасна!

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