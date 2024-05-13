Да благословят боги этот прекрасный мир! Том 4.

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Богатство, слава, почет… Кажется, еще немного, и у Кадзумы всего будет в избытке. На горизонте маячит выгодная сделка, которая сделает Кадзуму миллионером, так что можно ни дня не работать искателем приключений… Но не тут-то было! Его соратницы засобирались на отдых в Арканлетию, город, славящийся своими горячими источниками. И кто-то планирует их… отравить? Неужели, куда ни сунься, всюду строят козни генералы армии короля демонов? И как избежать очередной смерти, массовых разрушений и запредельных долгов?
2024-05-13 22:29:25
Спасибо! Люблю это ранобэ!
2023-12-26 23:25:52
Очень прошу сделайте 5 и остальные тома))!
2023-07-03 11:08:07
Спасибо за новый том Коносубы! Он прекрасен!
2023-06-30 17:19:15
Аква, как всегда, прекрасна!