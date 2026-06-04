1/7 Kono Subarashii Sekai Ni Syukufuku Wo! 3: Darkness Fairy Tale ver.

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1/7 Kono Subarashii Sekai Ni Syukufuku Wo! 3: Darkness Fairy Tale ver. category.complete-models
40%
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
30 490 ₽
18 299 ₽
Специальная цена

Описание

Даркнесс из «Kono Subarashii Sekai Ni Syukufuku Wo! 3» предстает в образе сказочного персонажа в этой замечательной фигурке от Proof! Вдохновленная «Золушкой», фигурка изображает Даркнесс в элегантном, развевающемся платье, убегающую вверх по лестнице; одна из ее хрустальных туфелек спадает, и она смотрит на вас через плечо с легкой улыбкой. Мышонок в плаще Казумы бежит у ее ног, толкая перед собой тыкву! В комплект также входит детализированная подставка. Закажите эту фигурку сегодня, чтобы вместе с Даркнесс окунуться в сказочный мир!

Примерно 28 см в высоту

Отзывы и вопросы

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