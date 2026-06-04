1/7 Kono Subarashii Sekai Ni Syukufuku Wo! 3: Darkness Fairy Tale ver.

Даркнесс из «Kono Subarashii Sekai Ni Syukufuku Wo! 3» предстает в образе сказочного персонажа в этой замечательной фигурке от Proof! Вдохновленная «Золушкой», фигурка изображает Даркнесс в элегантном, развевающемся платье, убегающую вверх по лестнице; одна из ее хрустальных туфелек спадает, и она смотрит на вас через плечо с легкой улыбкой. Мышонок в плаще Казумы бежит у ее ног, толкая перед собой тыкву! В комплект также входит детализированная подставка. Закажите эту фигурку сегодня, чтобы вместе с Даркнесс окунуться в сказочный мир!



Примерно 28 см в высоту