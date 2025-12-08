Несравненный. Том 2.

Подарков за предзаказ осталось 466 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Подарков за предзаказ осталось 466 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Новое путешествие во вселенной «Тысячи осеней»!
Интриги императорского двора, загадочные убийства и непримиримое соперничество двух умнейших людей своей эпохи.
Начало правления династии Суй, вторая половина VI века. Несмотря на сопротивление других тюркских племен, Апа-хан ищет союза с Великой Суй, для чего посылает с посольством Цзинь Лянь, свою младшую жену.
Цуй Буцюй принимает предложение Цзинь Лянь и отправляется вместе с Фэн Сяо и Цяо Сянь, своей помощницей, на встречу с ханом, но на пути к великому союзу становится ясно, что никакой дружбы с Великой Суй хан больше не хочет. Несчастная Цзинь Лянь уже впала в немилость, а младший сын хана сосредоточивает в своих руках все больше власти. Вдобавок Цуй Буцюй и Фэн Сяо на свою беду подчиняют город Черчен, и теперь против них действуют загадочные Тринадцать Заоблачных Теремов. Круг врагов сужается… Останутся ли Цуй Буцюй и Фэн Сяо целы?