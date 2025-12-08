Несравненный. Том 2.

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Несравненный. Том 2. ранобэ
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Несравненный
Том 1
Том 2

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 8% при оплате онлайн
Оригинальная цена
2 190 ₽
2 035 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
23.3%

Подарков за предзаказ осталось 466 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Первым 2000 покупателям, оформившим предзаказ, набор бонусов в подарок.

Новое путешествие во вселенной «Тысячи осеней»!

Интриги императорского двора, загадочные убийства и непримиримое соперничество двух умнейших людей своей эпохи. 

Начало правления династии Суй, вторая половина VI века. Несмотря на сопротивление других тюркских племен, Апа-хан ищет союза с Великой Суй, для чего посылает с посольством Цзинь Лянь, свою младшую жену.

Цуй Буцюй принимает предложение Цзинь Лянь и отправляется вместе с Фэн Сяо и Цяо Сянь, своей помощницей, на встречу с ханом, но на пути к великому союзу становится ясно, что никакой дружбы с Великой Суй хан больше не хочет. Несчастная Цзинь Лянь уже впала в немилость, а младший сын хана сосредоточивает в своих руках все больше власти. Вдобавок Цуй Буцюй и Фэн Сяо на свою беду подчиняют город Черчен, и теперь против них действуют загадочные Тринадцать Заоблачных Теремов. Круг врагов сужается… Останутся ли Цуй Буцюй и Фэн Сяо целы?

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