Топить в огне бушующем печали. Том 1.

23 отзывов
Топить в огне бушующем печали. Том 1. ранобэ
7%
Топить в огне бушующем печали
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
2 190 ₽
2 030 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Том 1: Часть 1. Безумец. Часть 2. Глупец.
Всего в издании: 3 тома

Молодой «пекинский бродяга» Сюань Цзи ничего не хочет от жизни: ему лишь бы погасить долг на кредитке и снять квартиру в столице. Оставшись без заработка, он принимает приглашение своего друга Сяо Чжэна и поступает на службу в Бюро по контролю над аномалиями. Работенка непыльная, тихое место, думает Сюань Цзи, вот только в первый же день его кидают справляться с мощнейшим проклятием, которое угрожает уничтожить Бюро! И что теперь делать? Конечно же, доставать огненный меч и расправлять крылья!

Отзывы и вопросы

A

Е

Книга супер! Отличный перевод и редактура. Красивое оформление. Большая, не на один вечер. Очень жду выхода следующих томов.

V

Как человеку, далекому от китайских новелл, мне не хватило сносок. Застопорилась, начиная с пролога: «чжан», «бифан» и прочее. От сюжета очень отвлекало вечное загугливание…издательство поторопилась с выпуском, можно было лучше

Л

Как-то неприятно читать тяжелый том с мелким шрифтом. Эх.

Отличная книга, слог прям мой, читается легко. Не тороплюсь с чтением, чтобы не было большого перерыва между томами Рада, что купилась на внешний вид и оформила предзаказ

D

Обожаю произведения Priest!!! Как увидела предзаказ на Топить в огне сразу заказала и не пожалела(~˘▾˘)~. Книга оформлена просто бомбически, ни каких опечаток и изъянов замечено мною не было. Сюжет захватывает с первых страниц и держит в напряжении до конца, мне очень нравятся главные герои они очень харизматичные и для меня весьма не обычные, я таких типажей ещё не встречала, поэтому влюбилась без памяти. С нетерпением жду 2 том(◕‿◕✿)

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