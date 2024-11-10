Топить в огне бушующем печали. Том 1.

Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

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Молодой «пекинский бродяга» Сюань Цзи ничего не хочет от жизни: ему лишь бы погасить долг на кредитке и снять квартиру в столице. Оставшись без заработка, он принимает приглашение своего друга Сяо Чжэна и поступает на службу в Бюро по контролю над аномалиями. Работенка непыльная, тихое место, думает Сюань Цзи, вот только в первый же день его кидают справляться с мощнейшим проклятием, которое угрожает уничтожить Бюро! И что теперь делать? Конечно же, доставать огненный меч и расправлять крылья!

Том 1: Часть 1. Безумец. Часть 2. Глупец. Всего в издании: 3 тома

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Обожаю произведения Priest!!! Как увидела предзаказ на Топить в огне сразу заказала и не пожалела(~˘▾˘)~. Книга оформлена просто бомбически, ни каких опечаток и изъянов замечено мною не было. Сюжет захватывает с первых страниц и держит в напряжении до конца, мне очень нравятся главные герои они очень харизматичные и для меня весьма не обычные, я таких типажей ещё не встречала, поэтому влюбилась без памяти. С нетерпением жду 2 том(◕‿◕✿)

Отличная книга, слог прям мой, читается легко. Не тороплюсь с чтением, чтобы не было большого перерыва между томами Рада, что купилась на внешний вид и оформила предзаказ

Как человеку, далекому от китайских новелл, мне не хватило сносок. Застопорилась, начиная с пролога: «чжан», «бифан» и прочее. От сюжета очень отвлекало вечное загугливание…издательство поторопилась с выпуском, можно было лучше

Книга супер! Отличный перевод и редактура. Красивое оформление. Большая, не на один вечер. Очень жду выхода следующих томов.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста всем ли кто заказывал книгу в предзаказе отравили еë. Добрый день. На данный момент, отправки по предзаказу завершены.

Когда ждать 2-ой том? Не могу нигде найти инфу. Дата нового тома еще не была озвучена.

Здравствуйте. Увидела в отзывах что стенд будет пополняться фигурками по мере выхода томов если приобретать через предзаказ. Скажите пожалуйста, а будет ли возможность когда появится предзаказ второго тома приобрести стенд (и 1 книгу) ещё и из первого? Просто я пропустила предзаказ на 1 том, но 2 и 3 собираюсь предзаказывать, и получается что две фигурки будет некуда вставить Добрый день. К сожалению, нет.

Добрый день. Вопрос по поводу бонусов. Стенд пришёл только с одним персонажем, тогда как на подставке видно, что их должно быть двое. Вопрос: так и должно быть или я что-то не понимаю? Добрый день. К каждому тому прилагается 1 персонаж.