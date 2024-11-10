Топить в огне бушующем печали. Том 1.

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Том 1: Часть 1. Безумец. Часть 2. Глупец.
Всего в издании: 3 тома
Молодой «пекинский бродяга» Сюань Цзи ничего не хочет от жизни: ему лишь бы погасить долг на кредитке и снять квартиру в столице. Оставшись без заработка, он принимает приглашение своего друга Сяо Чжэна и поступает на службу в Бюро по контролю над аномалиями. Работенка непыльная, тихое место, думает Сюань Цзи, вот только в первый же день его кидают справляться с мощнейшим проклятием, которое угрожает уничтожить Бюро! И что теперь делать? Конечно же, доставать огненный меч и расправлять крылья!
2024-11-10 17:28:49
Книга супер! Отличный перевод и редактура. Красивое оформление. Большая, не на один вечер. Очень жду выхода следующих томов.
2024-10-08 13:21:24
Как человеку, далекому от китайских новелл, мне не хватило сносок. Застопорилась, начиная с пролога: «чжан», «бифан» и прочее. От сюжета очень отвлекало вечное загугливание…издательство поторопилась с выпуском, можно было лучше
2024-09-16 11:11:56
Как-то неприятно читать тяжелый том с мелким шрифтом. Эх.
2024-07-17 10:38:35
Отличная книга, слог прям мой, читается легко. Не тороплюсь с чтением, чтобы не было большого перерыва между томами Рада, что купилась на внешний вид и оформила предзаказ
2024-06-03 09:51:10
Обожаю произведения Priest!!! Как увидела предзаказ на Топить в огне сразу заказала и не пожалела(~˘▾˘)~. Книга оформлена просто бомбически, ни каких опечаток и изъянов замечено мною не было. Сюжет захватывает с первых страниц и держит в напряжении до конца, мне очень нравятся главные герои они очень харизматичные и для меня весьма не обычные, я таких типажей ещё не встречала, поэтому влюбилась без памяти. С нетерпением жду 2 том(◕‿◕✿)