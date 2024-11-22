Безмолвное чтение. Том 2. Гумберт Гумберт

1 отзыв
Безмолвное чтение. Том 2. Гумберт Гумберт ранобэ
  • Silent Reading. Vol.2
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-12970
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Mo Du
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 14,5 x 22 см.
  • Количество страниц: 240
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Детектив
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Priest
  • ISBN: 978-5-04-208294-8
  • Дата выхода: Декабрь 2024
Безмолвное чтение
Том 1
Том 2
Том 3
1 410 ₽

Описание

Двенадцатилетняя Го Фэй пропала по дороге из школы домой. Несколько дней спустя её родителям поступил звонок — из трубки раздался истошный детский крик... Полиция перевернула город вверх дном, но не нашла никаких зацепок. Тогда безутешный отец сам взялся за расследование, вышел на похитителя и зарезал его в приступе ярости. Вот только тело малышки так и не обнаружили...
Двадцать лет спустя в управление общественной безопасности Яньчэна попадает дело об исчезновении маленькой девочки, и вскоре становится ясно, что оно слишком уж похоже на тот старый случай. Несмотря на личные разногласия, Ло Вэньчжоу и Фэй Ду снова приходится работать сообща.

Отзывы и вопросы

A

В

А уже хочу почитать. Первый том я прочитала за день.

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