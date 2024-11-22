Безмолвное чтение. Том 2. Гумберт Гумберт

Двенадцатилетняя Го Фэй пропала по дороге из школы домой. Несколько дней спустя её родителям поступил звонок — из трубки раздался истошный детский крик... Полиция перевернула город вверх дном, но не нашла никаких зацепок. Тогда безутешный отец сам взялся за расследование, вышел на похитителя и зарезал его в приступе ярости. Вот только тело малышки так и не обнаружили...

Двадцать лет спустя в управление общественной безопасности Яньчэна попадает дело об исчезновении маленькой девочки, и вскоре становится ясно, что оно слишком уж похоже на тот старый случай. Несмотря на личные разногласия, Ло Вэньчжоу и Фэй Ду снова приходится работать сообща.