Легенда о Фэй. Том 1

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Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

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Всю свою жизнь юная Чжоу Фэй провела в заставе Сорока восьми крепостей, оттачивая боевое искусство. Она и не подозревает, сколь одарена, пока к ним не прорывается таинственный юноша по имени Се Юнь. У него есть судьбоносное послание для Чжоу Итана, отца Фэй, и вскоре саму Фэй суровая мать отсылает на подмогу союзникам. Так начинается великое путешествие той, кому суждено затмить мастеров боевых школ Южной и Северной династий.

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Здравствуйте! Когда книга поступит в продажу? Выход уж слишком затянулся Здравствуйте, точного срока поступления сейчас нет. Книга ожидается в 2026 году

Подскажите пожалуйста, планируется ли тираж без бонусов? Здравствуйте! Да, после поступления книги на склад, она будет в свободной продаже без бонусов.

Здравствуйте, есть ли вероятность, что появится лишний том с бонусами?..как об этом узнать? До этого не знала об издании этого романа, в связи с этим, не успела оформить предзаказ. Здравствуйте! К сожалению, экземпляры с бонусами закончились.

Здравствуйте. Когда планируется начало продаж книги? Оформляла предзаказ еще в начале декабря, движений пока никаких... Здравствуйте, точного срока поступления сейчас нет. Книга ожидается в 2026 году