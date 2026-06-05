Легенда о Фэй. Том 1

1 отзыв
Легенда о Фэй. Том 1 ранобэ
7%
Легенда о Фэй
Том 1
Том 2
Оригинальная цена
2 190 ₽
2 035 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Всю свою жизнь юная Чжоу Фэй провела в заставе Сорока восьми крепостей, оттачивая боевое искусство. Она и не подозревает, сколь одарена, пока к ним не прорывается таинственный юноша по имени Се Юнь. У него есть судьбоносное послание для Чжоу Итана, отца Фэй, и вскоре саму Фэй суровая мать отсылает на подмогу союзникам. Так начинается великое путешествие той, кому суждено затмить мастеров боевых школ Южной и Северной династий.

 

Отзывы и вопросы

A

Д

Шикарная книга, качество отпад! Бонусы супер, спасибо ❤️‍🔥

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