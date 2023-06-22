Без игры жизни нет. Том 2.

1 отзыв
Без игры жизни нет. Том 2. ранобэ
8%
Без игры жизни нет
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
890 ₽
820 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации.

Сора и Сиро — брат и сестра. Они — хикикомори, нигде не работают и не учатся, но прославились на весь Интернет благодаря мастерству в играх. Попав по приглашению незнакомца, называющего себя богом, в параллельный мир, где все конфликты решаются с помощью игр, они в мгновение ока завоевали трон страны иманити. Что делать дальше? Разумеется, примериваться к соседней! А страна эта – Восточный Союз, третья по могуществу держава в мире, и населяют ее звервольфы – то есть зверолюди. Состязание с другими расами начинается!

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