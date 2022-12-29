Без игры жизни нет. Том 1.

Издание содержит цветные иллюстрации. 18-летний Сора и 11-летняя Сиро – сводные брат и сестра, затворники, не очень-то ладящие с реальным миром, который они считают не более чем "отстойной игрой". Зато они прославились на весь интернет благодаря своему мастерству в играх. И вот однажды незнакомец, представившийся богом, предлагает им отправиться в другой, правильный и логичный мир, где все конфликты решаются с помощью игр...