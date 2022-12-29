Без игры жизни нет. Том 1.

1 отзыв
Без игры жизни нет. Том 1. манга
8%
  • No Game No Life. Vol.1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-50
  • Вес: 230 гр.
  • Источник: No game no life
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 158
  • Год выпуска: 2015
  • Жанр: Этти, Фэнтези, Романтика, Приключения и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Камия Ю, Хиираги Масиро
  • ISBN: 978-5-91996-067-6
  • Дата выхода: Май 2022 (Допечатка)
Манга: Без игры жизни нет
Том 1
Том 2
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. 18-летний Сора и 11-летняя Сиро – сводные брат и сестра, затворники, не очень-то ладящие с реальным миром, который они считают не более чем "отстойной игрой". Зато они прославились на весь интернет благодаря своему мастерству в играх. И вот однажды незнакомец, представившийся богом, предлагает им отправиться в другой, правильный и логичный мир, где все конфликты решаются с помощью игр...

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