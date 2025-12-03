Без игры жизни нет. Том 7.

18 отзывов
Без игры жизни нет. Том 7. ранобэ
8%
Без игры жизни нет
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
890 ₽
820 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

После долгой и кровопролитной войны Дисборд навсегда изменился - отныне любые конфликты стали решаться только при помощи игр. Но раздоры, распри и унижения никуда не делись. Лидер звервольфов, Жрица, с раннего детства осознала несправедливость многовековых устоев мира. Вступив в сговор с древней богиней, она попыталась переиначить их, но все ее попытки так и остались тщетными. И вот теперь, по прошествии 60 лет, настала пора платить за ошибки прошлого...
Бросая вызов богине, Сора и Сиро не знали, что ввяжутся в игру, в которой участников ждет нескончаемая череда предательств и обманов, а на кон поставлены их собственные жизни. Сможет ли прежде непобедимый 「 」 выиграть и на этот раз, обойдясь без жертв и смертей?

На смену старым мифам приходят новые легенды.

Отзывы и вопросы

A

Наконец доехал предзаказ допечатки 😁 Ранобэ 🔥

V

Есть ли примерная дата завозки книг?

Xl Media

2025-01-30 17:55:23

Добрый день! Издательство ориентирует на выход допечатки позднее в этом году, однако более точные сроки на данный момент, к сожалению, неизвестны.

Н

А допечатка планируется?

Xl Media

2024-11-02 21:25:18

Дополнительный тираж находится в работе у издательства, сейчас производится приём предзаказов.

Д

Добрый день, 7 том прочитал на одном дыхании, шикарный перевод издателю огромнейшее спасибо! С нетерпением жду допечатки 8 тома! Молю сделайте допечатку быстрее)

И

Дождался, спасибо за допечатку 7 тома. Ранобэ огонь, читается на одном дыхании, заказал сразу 7 и 8 том.

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)