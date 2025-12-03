Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

Собрание ранобэ Без игры жизни нет. (1-8 том)

9 Собрание ранобэ Без игры жизни нет. (1-8 том)

Без игры жизни нет. Том 8.

8 Без игры жизни нет. Том 8.

Без игры жизни нет. Том 7.

7 Без игры жизни нет. Том 7.

Без игры жизни нет. Том 6.

6 Без игры жизни нет. Том 6.

Без игры жизни нет. Том 5.

5 Без игры жизни нет. Том 5.

Без игры жизни нет. Том 4.

4 Без игры жизни нет. Том 4.

Без игры жизни нет. Том 3.

3 Без игры жизни нет. Том 3.

Без игры жизни нет. Том 2.

2 Без игры жизни нет. Том 2.

Без игры жизни нет. Том 1.

1 Без игры жизни нет. Том 1.

После долгой и кровопролитной войны Дисборд навсегда изменился - отныне любые конфликты стали решаться только при помощи игр. Но раздоры, распри и унижения никуда не делись. Лидер звервольфов, Жрица, с раннего детства осознала несправедливость многовековых устоев мира. Вступив в сговор с древней богиней, она попыталась переиначить их, но все ее попытки так и остались тщетными. И вот теперь, по прошествии 60 лет, настала пора платить за ошибки прошлого... Бросая вызов богине, Сора и Сиро не знали, что ввяжутся в игру, в которой участников ждет нескончаемая череда предательств и обманов, а на кон поставлены их собственные жизни. Сможет ли прежде непобедимый 「 」 выиграть и на этот раз, обойдясь без жертв и смертей? На смену старым мифам приходят новые легенды.

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Дождался, спасибо за допечатку 7 тома. Ранобэ огонь, читается на одном дыхании, заказал сразу 7 и 8 том.

Добрый день, 7 том прочитал на одном дыхании, шикарный перевод издателю огромнейшее спасибо! С нетерпением жду допечатки 8 тома! Молю сделайте допечатку быстрее)

Дополнительный тираж находится в работе у издательства, сейчас производится приём предзаказов.

Добрый день! Издательство ориентирует на выход допечатки позднее в этом году, однако более точные сроки на данный момент, к сожалению, неизвестны.

Есть ли примерная дата завозки книг?

А известно когда допечатка завершится? Если такой вопрос корректен Добрый день. По вопросам выхода книг, вы можете обратиться в группу издательства в соц. сетях. Мы - интернет-магазин.

Здравствуйте стоит ли надеятся что я получу данное произведение если делал предзаказ чуть больше года назад Добрый день. Заказов много, формируем в порядке очереди. Ваш заказ видим, будет отправлен.

Сильно ли влияет допечатка на перевод сделанный в 2021 году? Добрый день. Не очень понимаем ваш вопрос.

Подскажите, все еще не известна дата допечатки? Добрый день. В пути из типографии, ожидаем этой осенью.