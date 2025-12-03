Без игры жизни нет. Том 7.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
После долгой и кровопролитной войны Дисборд навсегда изменился - отныне любые конфликты стали решаться только при помощи игр. Но раздоры, распри и унижения никуда не делись. Лидер звервольфов, Жрица, с раннего детства осознала несправедливость многовековых устоев мира. Вступив в сговор с древней богиней, она попыталась переиначить их, но все ее попытки так и остались тщетными. И вот теперь, по прошествии 60 лет, настала пора платить за ошибки прошлого...
Бросая вызов богине, Сора и Сиро не знали, что ввяжутся в игру, в которой участников ждет нескончаемая череда предательств и обманов, а на кон поставлены их собственные жизни. Сможет ли прежде непобедимый 「 」 выиграть и на этот раз, обойдясь без жертв и смертей?
На смену старым мифам приходят новые легенды.
2025-12-03 17:18:27
Наконец доехал предзаказ допечатки 😁 Ранобэ 🔥
2025-01-29 11:41:54
Есть ли примерная дата завозки книг?
2025-01-30 17:55:23
Добрый день! Издательство ориентирует на выход допечатки позднее в этом году, однако более точные сроки на данный момент, к сожалению, неизвестны.
2024-11-02 17:29:21
А допечатка планируется?
2024-11-02 21:25:18
Дополнительный тираж находится в работе у издательства, сейчас производится приём предзаказов.
2024-02-09 16:55:01
Добрый день, 7 том прочитал на одном дыхании, шикарный перевод издателю огромнейшее спасибо! С нетерпением жду допечатки 8 тома! Молю сделайте допечатку быстрее)
2023-05-15 20:38:55
Дождался, спасибо за допечатку 7 тома. Ранобэ огонь, читается на одном дыхании, заказал сразу 7 и 8 том.