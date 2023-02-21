Без игры жизни нет. Том 4.

Издание содержит цветные иллюстрации. Сора и Сиро - брат и сестра. Они - хикикомори, нигде не работают и не учатся, но прославились на весь Интернет благодаря мастерству в играх. Попав в Дисборд - мир, где все решается при помощи игр, - они одержали несколько блестящих побед над противниками, владеющими магией и сверхспособностями, и бросили вызов самому Единому Богу. Когда наши герои наслаждаются заслуженным отдыхом в Восточном Союзе, им наносит визит дампир по имени Прэм. Прэм умоляет Сору и Сиро спасти свою расу, находящуюся на грани исчезновения, и для этого нужно… победить в любовном симуляторе! На первый взгляд задание выглядит довольно просто... Что же может пойти не так?..