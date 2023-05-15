Без игры жизни нет. Том 3.

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Сора и Сиро — брат и сестра. Они — хикикомори, нигде не работают и не учатся, но прославились на весь Интернет благодаря мастерству в играх. Попав в Дисборд – мир, где все решается с помощью игр, – они бросили вызов Восточному Союзу, третьей по величине державе мира, стране звервольфов, потребовав материковые территории Союза и поставив тем самым на кон судьбу всего человечества. Но прямо перед игрой Сора, оставив сестре непонятные напутствия, вдруг куда-то пропал. 「 」, единый игрок в двух телах, оказался разделен... Грядет опасная, словно ходьба по канату, схватка с расой звервольфов!