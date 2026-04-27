Без игры жизни нет. Том 8.

14 отзывов
Без игры жизни нет. Том 8. ранобэ
8%
Без игры жизни нет
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
890 ₽
820 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Бросая вызов Древней богине, Сора и Сиро не знали, что ввяжутся в игру, в которой участников ждет нескончаемая череда предательств и обманов, а на кон поставлены их собственные жизни. Казалось бы, финал уже близок, и до победы рукой подать, но внезапно прежде преданная брату с сестрой Джибрил ставит перед теми практически невыполнимое условие: они должны пережить события едва не уничтожившей Дисборд Великой войны, победить в ней, возглавив иманити, самую слабую из рас, и избежать при этом любых жертв! Впрочем, если уж пара героев из далекого прошлого смогли пошатнуть устои доселе незыблемого мира, то 「 　」 и не такое по плечу! А раз возможно все, то давайте наконец завершим начатое!

Отзывы и вопросы

A

T

Мой предзаказ просто отменили, спустя много зим, надеялся, что внуки получат восьмой том вместо меня и петля захлопнется, но нет, просто отмена, а теперь цена уже выше, хочешь покупай, не хочешь не покупай...

Xl Media

2026-04-27 15:56:07

Здравствуйте! 06.10.2025 вам было направлено письмо, в котором было необходимо подтвердить актуальность вашего заказа. Так как мы не получили подтверждения, робот его отменил.

К

А когда будет доступен 9 том?

Xl Media

2026-04-10 12:36:44

Здравствуйте! По вопросам издания книг необходимо обращаться в издательство: https://vk.com/xlmedia

M

Ура дождались 8 том теперь 9 том а потом ждём 2 сезон аниме

Б

Оформил предзаказ 42 года назад, когда выдавали все через талоны в xlm. Лучший том нам понравился теперь будем ждать 9 том, надеюсь дождёмся.

Xl Media

2025-11-24 11:19:04

Добрый день. Предзаказ был открыт 15.05.2023, это ~2,5 года. Мы разделяем вашу радость и надеемся, что вас порадует перевод и оформление данного тома.

И

2,5 года стоили того. Оформила заказ почти сразу же после того, как появился предзаказ, тем самым став частью этого мемного феномена. Буду теперь ждать 9 том. Надеюсь, что он появится у меня раньше, чем мои дети

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