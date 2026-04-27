Без игры жизни нет. Том 8.

Описание Бросая вызов Древней богине, Сора и Сиро не знали, что ввяжутся в игру, в которой участников ждет нескончаемая череда предательств и обманов, а на кон поставлены их собственные жизни. Казалось бы, финал уже близок, и до победы рукой подать, но внезапно прежде преданная брату с сестрой Джибрил ставит перед теми практически невыполнимое условие: они должны пережить события едва не уничтожившей Дисборд Великой войны, победить в ней, возглавив иманити, самую слабую из рас, и избежать при этом любых жертв! Впрочем, если уж пара героев из далекого прошлого смогли пошатнуть устои доселе незыблемого мира, то 「 」 и не такое по плечу! А раз возможно все, то давайте наконец завершим начатое!

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Отзывы и вопросы Отзывы

Вопросы A Отправить T 3 TimJustLive 2026-04-27 14:23:17 Мой предзаказ просто отменили, спустя много зим, надеялся, что внуки получат восьмой том вместо меня и петля захлопнется, но нет, просто отмена, а теперь цена уже выше, хочешь покупай, не хочешь не покупай... Xl Media 2026-04-27 15:56:07 Здравствуйте! 06.10.2025 вам было направлено письмо, в котором было необходимо подтвердить актуальность вашего заказа. Так как мы не получили подтверждения, робот его отменил. К 5 Клочнев Владимир 2026-04-09 19:06:12 А когда будет доступен 9 том? Xl Media 2026-04-10 12:36:44 Здравствуйте! По вопросам издания книг необходимо обращаться в издательство: https://vk.com/xlmedia M 5 madara2703 2025-11-29 13:17:07 Ура дождались 8 том теперь 9 том а потом ждём 2 сезон аниме Б 5 Борис 2025-11-24 02:13:34 Оформил предзаказ 42 года назад, когда выдавали все через талоны в xlm. Лучший том нам понравился теперь будем ждать 9 том, надеюсь дождёмся. Xl Media 2025-11-24 11:19:04 Добрый день. Предзаказ был открыт 15.05.2023, это ~2,5 года. Мы разделяем вашу радость и надеемся, что вас порадует перевод и оформление данного тома. И 5 Илона 2025-11-19 22:48:44 2,5 года стоили того. Оформила заказ почти сразу же после того, как появился предзаказ, тем самым став частью этого мемного феномена. Буду теперь ждать 9 том. Надеюсь, что он появится у меня раньше, чем мои дети