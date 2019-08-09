Без игры жизни нет. Том 2.

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Однажды незнакомец, называющий себя богом, предлагает Соре и Сиро, парочке заядлых геймеров, отправиться в другой мир, где все конфликты решаются с помощью игр. Но обнаруживается, что человечество тут в отчаянном положении: последние оставшиеся земли людей вот-вот отойдут враждебным государствам. Брат с сестрой решают принять участие в турнире, приз в котором - королевский титул. Им предстоит сразиться с очень опасной противницей - таинственной Кламми Целл, которая использует эльфийскую магию.. Смогут ли они стать спасителями человечества в чужом мире?