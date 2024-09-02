Издание содержит цветные иллюстрации.

Сора и Сиро — брат и сестра. Они — хикикомори, нигде не работают и не учатся, но прославились на весь Интернет благодаря мастерству в играх. Реальный мир они считают не более чем «отстойной игрой». И вот однажды незнакомец, называющий себя богом, предлагает им отправиться в другой мир, где все конфликты решаются при помощи игр, а расе людей грозит полное уничтожение... Смогут ли Сора и Сиро стать спасителями человечества в чужом мире?