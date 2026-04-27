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Бросая вызов Древней богине, Сора и Сиро не знали, что ввяжутся в игру, в которой участников ждет нескончаемая череда предательств и обманов, а на кон поставлены их собственные жизни. Казалось бы, финал уже близок, и до победы рукой подать, но внезапно прежде преданная брату с сестрой Джибрил ставит перед теми практически невыполнимое условие: они должны пережить события едва не уничтожившей Дисборд Великой войны, победить в ней, возглавив иманити, самую слабую из рас, и избежать при этом любых жертв! Впрочем, если уж пара героев из далекого прошлого смогли пошатнуть устои доселе незыблемого мира, то 「 」 и не такое по плечу! А раз возможно все, то давайте наконец завершим начатое!

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2,5 года стоили того. Оформила заказ почти сразу же после того, как появился предзаказ, тем самым став частью этого мемного феномена. Буду теперь ждать 9 том. Надеюсь, что он появится у меня раньше, чем мои дети

Добрый день. Предзаказ был открыт 15.05.2023, это ~2,5 года. Мы разделяем вашу радость и надеемся, что вас порадует перевод и оформление данного тома.

Оформил предзаказ 42 года назад, когда выдавали все через талоны в xlm. Лучший том нам понравился теперь будем ждать 9 том, надеюсь дождёмся.

Ура дождались 8 том теперь 9 том а потом ждём 2 сезон аниме

А когда будет доступен 9 том?

Здравствуйте! 06.10.2025 вам было направлено письмо, в котором было необходимо подтвердить актуальность вашего заказа. Так как мы не получили подтверждения, робот его отменил.

Мой предзаказ просто отменили, спустя много зим, надеялся, что внуки получат восьмой том вместо меня и петля захлопнется, но нет, просто отмена, а теперь цена уже выше, хочешь покупай, не хочешь не покупай...

Меня вот интересует вопрос. Планируют ли дальше цензурить оригинальные иллюстрации ранобэ или все же её обойдет эта учесть при учете наличия на российских полках того же Берсерка с теми же 18+ и отсутствием какой либо цензуры? Здравствуйте! По вопросам издания книг необходимо обращаться непосредственно в издательство- https://vk.com/xlmedia

Здравствуйте, когда появится в наличии? Добрый день. По вопросам выхода книг, вы можете обратиться в группу издательства в соц. сетях. Мы - интернет-магазин.

Здравствуйте подскажите пожалуйста в чем причина того что вы не отвечаете на почту и телефонные звонки ( звонил вам с 9 до 11 раз 9 и просто нет ответа) Доброго дня. На почту info@xlm.ru мы отвечаем в порядке очереди. Телефон более не является приоритетной линией связи, дабы избежать конфликтов и ситуаций с неверно трактованной ситуацией, приоритет на письменное общение.

Добрый день! В апреле 2024 г. я сделал предзаказ ранобэ: "Без игры жизни нет. Том 8." Недавно книга стала доступна к покупке (вышла из предзаказа), но в личном кабинете статус заказа не поменялся (так и указан "подтвержден"). Не подскажете, через какое время заказ будет передан на отправку? Добрый день. По вопросам заказов - напишите на почту info@xlm.ru