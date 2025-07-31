Комплект манги Без игры жизни нет (1-2 том)

Том 1

18-летний Сора и 11-летняя Сиро – сводные брат и сестра, затворники, не очень-то ладящие с реальным миром, который они считают не более чем "отстойной игрой". Зато они прославились на весь интернет благодаря своему мастерству в играх. И вот однажды незнакомец, представившийся богом, предлагает им отправиться в другой, правильный и логичный мир, где все конфликты решаются с помощью игр...

Том 2

Однажды незнакомец, называющий себя богом, предлагает Соре и Сиро, парочке заядлых геймеров, отправиться в другой мир, где все конфликты решаются с помощью игр. Но обнаруживается, что человечество тут в отчаянном положении: последние оставшиеся земли людей вот-вот отойдут враждебным государствам. Брат с сестрой решают принять участие в турнире, приз в котором - королевский титул. Им предстоит сразиться с очень опасной противницей - таинственной Кламми Целл, которая использует эльфийскую магию.. Смогут ли они стать спасителями человечества в чужом мире?