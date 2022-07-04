Без игры жизни нет. Том 5.

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Сора и Сиро — брат и сестра. Они — хикикомори, нигде не работают и не учатся, но прославились на весь Интернет благодаря мастерству в играх. Попав в Дисборд — мир, где все решается при помощи игр, — они стали правителями человечества и задумали объединить все расы и бросить вызов Единому Богу. Так и не найдя способ выиграть в игре королевы сирен, брат с сестрой отправляются за информацией в город крылатых, Авант Хейм! Смогут ли они найти общий язык с расой, созданной для войны с самими богами? Предстоит покорить и море, и небеса, завоевав одним махом сразу три народа!