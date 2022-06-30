Без игры жизни нет. Том 6.

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Пришло время вступить в игру!
За несколько тысяч лет до того, как Сора и Сиро попали в Дисборд и началась легенда, известная всем, имела иместо другая легенда — всеми забытая.
Это история о великой войне, которая длилась испокон веков, о том, как выжженную землю удобряла кровь, а с багровых небес, не прекращая, падал пепел. О том, как слабы и беспомощны были люди, которые даже не надеялись на счастье и пытались просто выжить, чтобы хотя бы их потомки когда-нибудь увидели что-то кроме этой войны. И о мужчине и девушке, которые решили положить ей конец и бросили вызов всему миру, решив считать происходящее просто игрой.
Правдива эта история или нет? А так ли это важно?