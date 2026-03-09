Топить в огне бушующем печали. Том 2.

8 отзывов
Топить в огне бушующем печали. Том 2. ранобэ
7%
Топить в огне бушующем печали
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
2 390 ₽
2 220 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Том 2: Часть 3. Сумасброд. Часть 4. Раб
Всего в издании: 3 тома

Покончив с наследием дунчуаньских шаманов, Сюань Цзи надеется, что теперь-то у него все наладится: служба будет легкой и спокойной, начальство оценит и повысит и никакие интриги соседних отделов не коснутся его. Но история с Зеркальной бабочкой уже всколыхнула эти глубокие воды, и высокие волны так просто не улягутся. У Бюро новые неприятности, и теперь в деле замешаны русалки, мечи с человеческими душами, мертвые правители забытых кланов и бывший оперативник, который, кажется, мечтает отомстить своим коллегам.

 

Отзывы и вопросы

A

N

А подскажите, то, что стенд акриловый приехал без подставки, куда крепится - это так должно быть?

Xl Media

2026-03-09 18:26:24

Стенд будет состоять из трех частей. И подставка с первой частью была в первом томе.

М

Очень красивая и прекрасная книга. Шикарное оформление.. Бонусы порадовали, брелки с двухсторонней внутренней печатью, пухленькие. Предзаказа первого тома у меня не было, поэтому без подставки как-нибудь постоит 🤣 Из минусов: ждала книгу год и пять месяцев. Но ладно, ради такого не жалко и подождать

Д

Беспрецедентно долгая отправка предзаказов, о том что книга отпечатана и вышла узнала случайно спустя месяц выхода, даже подумала, что пропустила отправку. Но качество печати и книги порадовало, в отличии от основного бонуса - стенда. В самом акриле оказалась впечатана какая-то соринка прямо на белых штанах героя. Мелочь, но неприятная, мозолит взгляд.

Xl Media

2026-01-12 17:58:42

Добрый день. Напишите нам с фото брака и мы вам его заменим.

Е

Великолепная книга. Интересное содержание, шикарное оформление. Хорошие бонусы. Единственно, у стендика забыли основание/платформу положить - не поставить.

Xl Media

2025-12-22 09:51:54

Здравствуйте, подставка для стенда была в комплекте бонусов только к первому тому.

А

Пришли бонусы не полностью, класс

Xl Media

2025-12-12 16:32:17

Добрый день. Опишите вашу проблему и фото на info@xlm.ru

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