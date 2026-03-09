Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

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Топить в огне бушующем печали. Том 3.

3 Топить в огне бушующем печали. Том 3.

Топить в огне бушующем печали. Том 2.

2 Топить в огне бушующем печали. Том 2.

Топить в огне бушующем печали. Том 1.

1 Топить в огне бушующем печали. Том 1.

Покончив с наследием дунчуаньских шаманов, Сюань Цзи надеется, что теперь-то у него все наладится: служба будет легкой и спокойной, начальство оценит и повысит и никакие интриги соседних отделов не коснутся его. Но история с Зеркальной бабочкой уже всколыхнула эти глубокие воды, и высокие волны так просто не улягутся. У Бюро новые неприятности, и теперь в деле замешаны русалки, мечи с человеческими душами, мертвые правители забытых кланов и бывший оперативник, который, кажется, мечтает отомстить своим коллегам.

Том 2: Часть 3. Сумасброд. Часть 4. Раб Всего в издании: 3 тома

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Добрый день. Опишите вашу проблему и фото на info@xlm.ru

Здравствуйте, подставка для стенда была в комплекте бонусов только к первому тому.

Великолепная книга. Интересное содержание, шикарное оформление. Хорошие бонусы. Единственно, у стендика забыли основание/платформу положить - не поставить.

Добрый день. Напишите нам с фото брака и мы вам его заменим.

Беспрецедентно долгая отправка предзаказов, о том что книга отпечатана и вышла узнала случайно спустя месяц выхода, даже подумала, что пропустила отправку. Но качество печати и книги порадовало, в отличии от основного бонуса - стенда. В самом акриле оказалась впечатана какая-то соринка прямо на белых штанах героя. Мелочь, но неприятная, мозолит взгляд.

Очень красивая и прекрасная книга. Шикарное оформление.. Бонусы порадовали, брелки с двухсторонней внутренней печатью, пухленькие. Предзаказа первого тома у меня не было, поэтому без подставки как-нибудь постоит 🤣 Из минусов: ждала книгу год и пять месяцев. Но ладно, ради такого не жалко и подождать

Стенд будет состоять из трех частей. И подставка с первой частью была в первом томе.

А подскажите, то, что стенд акриловый приехал без подставки, куда крепится - это так должно быть?

Здравствуйте, присутствует ли цензура в книгах? Здравствуйте! По вопросам издания книг необходимо обращаться непосредственно в издательство- https://vk.com/xlmedia

Подскажите пожалуйста, если заказывать 2 том сейчас, книга приедет с бонусами или без? Здравствуйте! Бонусы были доступны только на момент предзаказа.

Подскажите, если заказывать второй том сейчас, он приедет без бонусов? Здравствуйте! Бонусы были доступны только на момент предзаказа.

как отменить предзаказ и вернуть средства? я, кажется, уже не дождусь свой том, а на почту писать бесполезно Добрый день. 3 декабря вам было на почту отвечено, проверьте пожалуйста.