Да здравствует ворон!

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Да здравствует ворон! ранобэ
10%
  • Yasaka no karasu
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-10622
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Yatagarasu
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Размер: 20 x 12,5 см
  • Количество страниц: 288
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Тисато Абэ
  • ISBN: 978-5-17-155118-6
Ятагарасу
Книга 1
Книга 2
Книга 3
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680 ₽
610 ₽
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Описание

Знакомые нам герои выбрали каждый свой путь: кто-то стал телохранителем и приближенным истинного Золотого Ворона, кто-то прислуживает его супруге. Одни поставили на службу стране свою силу и навыки, другие — ум и знания. И все же сомнения не отступают: не напрасно ли сто лет назад Ямаути отвергла своего бога, в чем предназначение ятагарасу, мстить ли Ямагами за погибших друзей, рискуя всем народом?..

Запретные ворота открыты, и ятагарасу лицом к лицу столкнулись со своими страхами. Ужасные обезьяны и чудовище, пожирающее людей: может быть, кто-то подменил божество, когда-то создавшее Ямаути? Молодой господин тщетно пытается вспомнить свое прошлое, надеясь, что в нем — ключ к спасению...

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