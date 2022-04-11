Ворон хозяина не выбирает

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Ворон хозяина не выбирает ранобэ
20%
  • Karasu wa Aruji wo Erabanai
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-8800
  • Вес: 800 гр.
  • Источник: Yatagarasu
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Количество страниц: 352
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Тисато Абэ
  • ISBN: 978-5-17-145011-3
Ятагарасу
Книга 1
Книга 2
Книга 3
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540 ₽
430 ₽
Специальная цена

Описание

Землями Ямаути, родиной воронов-ятагарасу, испокон веков правит Золотой Ворон. Он не ровня своим собратьям: крупный и могущественный, ему под силу заставить расцвести сухую ветку и пробудить из-под земли источник. Вот только уже много поколений не рождался истинный Золотой Ворон. Все последние правители являлись лишь его Воплощениями. Нынешнего наследника престола считают истинным Золотым Вороном. Но вправду ли он обладает силами, способными привести его народ к процветанию, или же это лишь тонкая политическая игра, направленная против его старшего брата, претендующего на трон? Сможет ли юный наследник узнать правду о себе, раскрыть заговор и найти верных соратников в опасной борьбе за престол? Перед вами продолжение романа "Ворону не к лицу кимоно" — невероятной фэнтези-саги о трехногих воронах-ятагарасу.

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