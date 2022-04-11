Ворон хозяина не выбирает

Землями Ямаути, родиной воронов-ятагарасу, испокон веков правит Золотой Ворон. Он не ровня своим собратьям: крупный и могущественный, ему под силу заставить расцвести сухую ветку и пробудить из-под земли источник. Вот только уже много поколений не рождался истинный Золотой Ворон. Все последние правители являлись лишь его Воплощениями. Нынешнего наследника престола считают истинным Золотым Вороном. Но вправду ли он обладает силами, способными привести его народ к процветанию, или же это лишь тонкая политическая игра, направленная против его старшего брата, претендующего на трон? Сможет ли юный наследник узнать правду о себе, раскрыть заговор и найти верных соратников в опасной борьбе за престол? Перед вами продолжение романа "Ворону не к лицу кимоно" — невероятной фэнтези-саги о трехногих воронах-ятагарасу.