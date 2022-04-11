Ворону не к лицу кимоно

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Ворону не к лицу кимоно ранобэ
  • Karasu ni hitoe wa niawanai
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-8475
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: Yatagarasu
  • Издатель: Reanimedia
  • Количество страниц: 304
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Тисато Абэ
  • ISBN: 978-5-17-144957-5
Ятагарасу
Книга 1
Книга 2
Книга 3
540 ₽

Описание

Говорят, что узрев богатство земель Ямаути, горный бог Ямагами-сама велел своему старейшине, Золотому Ворону, обустраивать этот край. Золотой Ворон разделил землю на четыре части и дал по одной каждому из своих детей.

И пообещали все четверо, что и они, и дети их, и внуки будут беречь подаренные им земли. Так началась история четырех домов и четырех земель, история дома Сокэ, ставшего пристанищем старейшины и его семьи…

По древнему обычаю каждый Золотой Ворон в свое время должен выбрать себе супругу. Четыре девушки из четырех знатных домов приезжают, чтобы быть представленными ко двору – ведь именно так выбирают супругу будущего правителя. За каждой – сила и слабость ее семьи, интриги и секреты прошлого. А наследник не торопится появляться перед претендентками. Дворец полон опасностей и тайн, которые скрывают вороны. Или же люди?..

Кто на свете всех милее, всех прекрасней и белее, кто всех изящнее, образованнее и искуснее, кто станет супругой наследника, а в будущем — правителя земли воронов?

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