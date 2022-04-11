Ворон из пустого гроба

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Ворон из пустого гроба ранобэ
13%
  • Sora Hitsugi no Karasu
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-10270
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: Yatagarasu
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Размер: 20 x 12,5 см.
  • Количество страниц: 352
  • Год выпуска: 2023
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Тисато Абэ
  • ISBN: 978-5-17-151619-2
Ятагарасу
Книга 1
Книга 2
Книга 3
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710 ₽
620 ₽
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Описание

Прошел год после нападения на земли Ямаути обезьян-людоедов. Множество молодых людей, стремясь защитить свою родину, поступает в Кэйсоин, учебное заведение, которое готовит Ямаути- сю — личную гвардию дома Сокэ. Повинуясь воле молодого господина, воспитанником академии становится и его бывший паж Юкия. Он должен не только стать телохранителем, но и найти новых сторонников для хозяина, ведь совсем скоро тот станет правителем. Однако восхождение Надзукихико на трон внезапно откладывается: кажется, ему не хватает кое-каких качеств, которыми должен обладать Золотой Ворон. Никто не сомневается в новом нападении обезьян, по этому как юным воинам, так и их будущему правителю надо успеть подготовиться к вторжению.

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