Ворон из пустого гроба

Прошел год после нападения на земли Ямаути обезьян-людоедов. Множество молодых людей, стремясь защитить свою родину, поступает в Кэйсоин, учебное заведение, которое готовит Ямаути- сю — личную гвардию дома Сокэ. Повинуясь воле молодого господина, воспитанником академии становится и его бывший паж Юкия. Он должен не только стать телохранителем, но и найти новых сторонников для хозяина, ведь совсем скоро тот станет правителем. Однако восхождение Надзукихико на трон внезапно откладывается: кажется, ему не хватает кое-каких качеств, которыми должен обладать Золотой Ворон. Никто не сомневается в новом нападении обезьян, по этому как юным воинам, так и их будущему правителю надо успеть подготовиться к вторжению.