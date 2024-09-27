Звучи, эуфониум! Добро пожаловать в духовой оркестр старшей школы Китаудзи. Книга 1

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Звучи, эуфониум! Добро пожаловать в духовой оркестр старшей школы Китаудзи. Книга 1 ранобэ
  • Sound! Euphonium. Vol.1
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-12702
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Hibike! Euphonium Kitauji Koukou Suisougaku-bu e Youkoso
  • Издатель: Бумажный фонарик
  • Размер: 20 x 12,5 см.
  • Количество страниц: 320
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Школа
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Такэда Аяно
  • ISBN: 978-5-17-163409-4
  • Дата выхода: Октябрь 2024
625 ₽

Описание

Добро пожаловать в духовой оркестр старшей школы Китаудзи, где низкое звучание эуфониума, величественное и трепетное, сливается с могучим басом контрабаса, яркими переливами трубы, мощным рокотом тубы и мелодичным пением тромбона…
Сомневающаяся Кумико, активная Хадзуки, жизнерадостная Мидори, решительная Рэйна, верный Сюити и другие ребята из оркестра под чутким руководством нового куратора клуба Нобору Таки создадут уникальное звучание, в котором каждый инструмент обретет свой неповторимый голос.
Эта история о юных мечтателях, готовых покорять новые вершины, победить на Национальном конкурсе и наконец вернуть былую славу оркестру школы Китаудзи.

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