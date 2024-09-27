Звучи, эуфониум! Добро пожаловать в духовой оркестр старшей школы Китаудзи. Книга 1

Добро пожаловать в духовой оркестр старшей школы Китаудзи, где низкое звучание эуфониума, величественное и трепетное, сливается с могучим басом контрабаса, яркими переливами трубы, мощным рокотом тубы и мелодичным пением тромбона…

Сомневающаяся Кумико, активная Хадзуки, жизнерадостная Мидори, решительная Рэйна, верный Сюити и другие ребята из оркестра под чутким руководством нового куратора клуба Нобору Таки создадут уникальное звучание, в котором каждый инструмент обретет свой неповторимый голос.

Эта история о юных мечтателях, готовых покорять новые вершины, победить на Национальном конкурсе и наконец вернуть былую славу оркестру школы Китаудзи.