Монолог фармацевта. Книга 1.

Юная травница Маомао ведет жизнь тихую и бедную, пока однажды ее не похищают, дабы продать во дворец императорских жен. С тех пор она день за днем трудится низшей служанкой во внутреннем дворце и мучительно выжидает, когда же кончится отмеренный срок. К своему несчастью, Маомао замечает, что кто-то губит детей наложниц, и спасает маленькую принцессу. Так она становится личной прислужницей наложницы высшего ранга, которой благоволит сам император. Казалось бы, ее ждет завидная судьба, да только на новом месте Маомао не дают покоя: кто-то расправляется со слугами, высшими сановниками и покушается на жизнь наложниц. Что же это? Проклятие? Или государственная измена?

Книга соответствует 1 тому официального японского издания, 31 глава + эпилог и примечания: «Маомао», «Две наложницы», «Дзинси», «Улыбка небесной девы», «Приставленная к покоям», «Отведчица», «Ветвь», «Любовное снадобье», «Какао-бобы», «Переполох с призраком» (1-2), «Угроза», «Уход за больной», «Пламя», «Подпольная деятельность», «Пиршество в дворцовом саду» (1-3), «После празднества», «Пальцы», «Лихаку», «Возвращение в родную гавань», «Соломинка», «Недоразумение», «Вино», «Каждый остался при своем», «Мед» (1-3), «Наложница Адо», «Расчет», «Эпилог. Евнух и девушка для утех».