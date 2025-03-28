Монолог фармацевта. Том 4.

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Монолог фармацевта. Том 4. манга
7%
Монолог фармацевта
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Дзинси хотят погубить, и Маомао вовремя предотвращает покушение. Череда странных событий приводит ее к таинственной дворцовой деве, однако Маомао не везет, и единственный ключ к тайне ловко выскальзывает из рук. В то же время хитроумную травницу просят вернуться во дворец императорских жен. Наложница Гёкуё, быть может, беременна, и от нее ждут долгожданного наследника. Сумятицу вносит и Лихаку, который вздумал выкупить Пайрин из Малахитового чертога. И Дзинси начинает подозревать, что между ним и Маомао что-то есть…

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