Монолог фармацевта. Том 4.

Дзинси хотят погубить, и Маомао вовремя предотвращает покушение. Череда странных событий приводит ее к таинственной дворцовой деве, однако Маомао не везет, и единственный ключ к тайне ловко выскальзывает из рук. В то же время хитроумную травницу просят вернуться во дворец императорских жен. Наложница Гёкуё, быть может, беременна, и от нее ждут долгожданного наследника. Сумятицу вносит и Лихаку, который вздумал выкупить Пайрин из Малахитового чертога. И Дзинси начинает подозревать, что между ним и Маомао что-то есть…