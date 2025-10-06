Комплект манги Монолог фармацевта. (1-2 том)

Том 1.

Юная травница Маомао ведет жизнь тихую и бедную, пока в один день ее не похищают, дабы продать во дворец императорских жен. Став дворовой прислугой, она мучительно выжидает, когда ее отпустят со службы. Однако, к своему несчастью, она замечает, что новорожденные дети наложниц погибают далеко не случайно. Неужели чей-то заговор? Или государственная измена? И Маомао против воли оказывается втянута в хитросплетенную сеть дворцовых интриг.

Том 2.

Маомао за особые заслуги принимают на службу в Нефритовый дворец, и теперь она день ото дня пробует на яд кушанья наложницы Гёкуё. Казалось бы, положенный срок она проведет без приключений, но вдруг на пиршестве, устроенном в императорском саду, пытаются отравить нравственную наложницу Лишу! Пусть она совсем молода и едва ли может соперничать с другими наложницами высокого ранга, а все же против нее явно строят козни. Даже служанки обратились против бедняжки! Вмешается ли Маомао?