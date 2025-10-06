Комплект манги Монолог фармацевта. (1-2 том)

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Том 1.
Юная травница Маомао ведет жизнь тихую и бедную, пока в один день ее не похищают, дабы продать во дворец императорских жен. Став дворовой прислугой, она мучительно выжидает, когда ее отпустят со службы. Однако, к своему несчастью, она замечает, что новорожденные дети наложниц погибают далеко не случайно. Неужели чей-то заговор? Или государственная измена? И Маомао против воли оказывается втянута в хитросплетенную сеть дворцовых интриг.
Том 2.
Маомао за особые заслуги принимают на службу в Нефритовый дворец, и теперь она день ото дня пробует на яд кушанья наложницы Гёкуё. Казалось бы, положенный срок она проведет без приключений, но вдруг на пиршестве, устроенном в императорском саду, пытаются отравить нравственную наложницу Лишу! Пусть она совсем молода и едва ли может соперничать с другими наложницами высокого ранга, а все же против нее явно строят козни. Даже служанки обратились против бедняжки! Вмешается ли Маомао?
2025-10-06 18:39:13
Покупал в качестве предзаказа. Нареканий не имеется. При покупке имейте ввиду это - омники (т.е. в каждом по 2 тома оригинальной манги)
2025-09-29 21:38:06
Приобрёл данное собрание. Крайне доволен. Отлично передан дух произведения))) Перевод крайне приятный)) Советую всем.