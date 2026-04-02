Монолог фармацевта. Книга 2.

Господин Дзинси выкупает Маомао у Малахитового чертога, дабы взять личной служанкой во Внешний дворец. Казалось бы, ее ждет тихая спокойная служба, с прежними тайнами покончено, однако господин все так же нуждается в ее совете, ради чего привлекает свою сметливую служанку к расследованию новых загадочных смертей и происшествий. Неожиданно для себя Маомао открывает, что совпадения и несчастные случаи вовсе не случайны — кто-то неустанно расчищает себе путь. Более того, желает избавиться от господина Дзинси! Но чем неугоден ее благодетель? И что нужно от нее господину стратегу, донимающему Маомао с самого детства? Как отвязаться от кошмаров давнего прошлого?

Книга соответствует 2 тому официального японского издания, пролог, эпилог, 20 глав + примечания: «Служба во Внешнем дворце», «Курительная трубка», «Обучение ремеслу», «Намасу», Свинец», «Косметика», «Прогулка по городу», «Сифилис», «Лакан», «Суйрэй», «Нарочно или случайно?», «Среднее жертвоприношение, «Цветки мандалы», «Гаошунь», «Возвращение во Внутренний дворец», «Бумага», «Поход за невестой», «Синие розы», «Алые ноготки», «Недотрога и кислица».